15 luglio 2015 Juve, mercato live: il Bayern a un passo da Vidal Lʼaffare si fa a 35 milioni di euro più bonus: trattativa lampo

SONDAGGI PER DRAXLERE' Julian Draxler il nome nuovo per il dopo Arturo Vidal. Non c'è ancora alcuna trattativa, ma il 21enne talento dello Schalke 04 piace molto ai bianconeri.

ALEX SANDRO A UN PASSOAlex Sandro è sempre più vicino alla Juventus. Per arrivare al terzino brasiliano, i bianconeri sono pronti a versare nelle casse del Porto 12-15 milioni di euro.

VIDAL: PRONTO QUADRIENNALE DA 5,5 MLNCome riportato dal nostro Niccolò Ceccarini, il Bayern Monaco ha offerto ad Arturo Vidal un contratto quadriennale da 5,5 milioni di euro a stagione.

DAL CILE: VIDAL HA AVVISATO LA FAMIGLIAUn nuovo indizio arriva dal Cile. Arturo Vidal avrebbe già informato la sua famiglia del cambio di maglia. Altro segnale che la trattativa con il Bayern Monaco è in dirittura d'arrivo.

WITSEL LIBERA OSCARIl Chelsea sta per chiudere per Witsel. Il belga libererebbe così Oscar per la Juventus. Dalla cessione di Vidal al Bayern Monaco i soldi necessari per portare a Torino il pupillo di Allegri. A quel punto, però, i bianconeri dovranno cercare un nuovo centrocampista, magari non di prima fascia.

BAYERN A UN PASSO DA VIDALArturo Vidal a un passo dal Bayern Monaco. Il centrocampista ha raggiunto un accordo con i bavaresei per un quadriennale da 6,5 milioni di euro a stagione. Ora la dirigenza tedesca sta intavolando una trattativa lampo con Marotta. L'offerta è di 30 milioni di euro, mentre la richiesta dei bianconeri è di 40. A 35 (più bonus) si può chiudere e c'è ottimismo. Poi Mario Goetze potrebbe fare il percorso inverso.

BAYERN, VIDAL PER IL DOPO SCHWEINSTEIGER?Ceduto Schweinsteiger al Manchester United, il Bayern Monaco cerca un colpo per il centrocampo. L'idea di Guardiola è quella di puntare su Arturo Vidal, ma per convincere la Juventus servono non meno di 30 milioni. Il cileno, intanto, è partito per le vacanze con la famiglia.

RUDIGER, LO STOCCARDA DETTA LE CONDIZIONINemmeno il tempo di finire tra i giocatori seguiti dalla Juve, che Rudiger scatena immediatamente la reazione dello Stoccarda. Il ds dei tedeschi, Robin Dutt, scrive Tuttosport, ha infatti chiarito: "Non abbiamo nessuna necessità e fretta di vendere Rudiger, visto che il suo contratto scadrà nel 2017. Sappiamo che alcuni top club europei lo stanno seguendo, viste le sue qualità. Ma è chiaro che per cederlo si dovranno accettare le richieste dello Stoccarda. Inoltre è nostro interesse capire cosa realmente vorrà fare il giocatore per poter programmare il resto del nostro mercato. Se il ragazzo dovesse andare via, dovremmo trovare un sostituto che abbia le sue stesse qualità. E dovremmo farlo per tempo, non all'ultimo momento".

MANCHESTER CITY: ANCHE SILVA PER POGBAIl Manchester City torna forte su Paul Pogba. Secondo quanto riporta Tuttosport i Citizens starebbero trattando con l'agente del francese, Mino Raiola, ed avrebbero in mente un'offerta che potrebbe comprendere anche il trequartista desiderato da Massimiliano Allegri ovvero David Silva.

IL PORTO SU LLORENTE: SCAMBIO CON ALEX SANDRO?La Juve continua a seguire Alex Sandro del Porto: il brasiliano, in scadenza di contratto tra un anno, ha una clausola rescissoria di pari a 50 milioni ma, vista la sua situazione contrattuale, i portoghesi sono disposti a trattare sulla base di 15 milioni circa. E al Porto piace Llorente: eventualmente una pedina di scambio importante.

CONTATTI CON IL VERONA PER SALALa Juve sta pensando a Jacopo Sala, esterno del Verona che piace anche al Napoli: il club veneto valuta il giocatore sei milioni. In caso di partenza di Isla, ecco il possibile sostituto.

IL SIVIGLIA TORNA ALLA CARICA PER ISLAMauricio Isla in uscita: il difensore cileno, reduce da un'ottima Coppa America piace infatti al Siviglia alla ricerca di un sostituto di Alex Vidal venduto al Barcellona.

TRE DIFENSORI SOTTO OSSERVAZIONEMassimiliano Allegri durante il ritiro sonderà le condizioni di Barzagli e valuterà Rugani. Poi la Juventus deciderà se investire su un difensore. I nomi sulla lista sono Savic, Nastasic e Rudiger, classe '93 dello Stoccarda.

OZIL, LA FURIA DI WENGERArsene Wenger è infuriato con i procuratori di Mesut Özil, che starebbero proponendo il calciatore a mezza Europa, Juventus compresa. Al Telegraph l'allenatore dell'Arsenal è stato chiaro: "Özil è un nostro giocatore e lo resterà anche perché questa è la sua volontà. Per lui la prossima stagione sarà fondamentale, ha iniziato male lo scorso anno e nella seconda parte è stato molto utile alla squadra. Ora ha capito i ritmi del calcio inglese e ha molto migliorato la fase difensiva, mentre per quanto riguarda quella offensiva è sempre stato un top player".

BARTOMEU: "POGBA NON CI SERVE"Il più che probabile arrivo di Gerson allontana Paul Pogba dal mondo Barcellona. Il presidente uscente Bartomeu ha stoppato la trattativa con la Juve: "Pogba non è una priorità anche se non si può prevedere il futuro. Luis Enrique, comunque, non ha chiesto il calciatore", ha detto a Cadena Cope.

IL PAPA' DI GERSON: "ANDRA' AL BARCELLONA"Il papà di Gerson gela la Juve. Uno dei prospetti più interessanti del calcio brasiliano, finito nel mirino dei bianconeri, sembra così svanire. "Gerson per ora resta al Fluminense e a gennaio giocherà nel Barcellona. Ringraziamo le altre squadre per l'interesse mostrato, questo dimostra che mio figlio sta facendo bene, ma la nostra decisione è questa, il Barcellona è il suo sogno ed è lì che vuole giocare", ha detto al Mundo Deportivo Marcos Antonio da Silva. Per il 18enne centrocampista i blaugrana hanno un diritto di opzione per 3 milioni di euro.

IL BAYERN VUOLE COMAN, ALLEGRI DICE NOIl Bayern Monaco di Guardiola avrebbe bussato alle porte della Juve per avere Kinglsey Coman, il francesino arrivato quest'anno e ritagliatosi un piccolo ma importante spazio. Secondo la Gazzetta dello Sport, i tedeschi avrebbero presentato un'offerta da 15 milioni di euro, ma avrebbero ricevuto un risposta un "no, grazie". Allegri infatti pare puntare molto su Coman, anche perché gli servono giocatori di fantasia nel ruolo di esterno offensivo o di trequartista, e anche per questo, nonostante le richieste di giocare di più manifestate dallo stesso ragazzo, sono state congelate le richieste da parte di Bologna e Sassuolo.

OZIL, DECISIVA LA TOURNEE DELL'ARSENAL Sarà probabilmente la tournée asiatica dell'Arsenal il bivio per il futuro di Mesut Ozil. Il tedesco, infatti, vorrà capire che spazio avrà durante la stagione e soprattutto se potrà giocare come regista e non più solo ocme esterno. Se non dovesse essere così, allora potrebbe chiedere ai Gunners di essere ceduto. E la Juve aspetta di capire se avrà delle chance per intavolare una vera trattativa.