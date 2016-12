8 luglio 2015 Juve, mercato live: Götze solo una suggestione Bianconeri in pole su Cauadrado: possono garantire un ingaggio da 4 milioni di euro

GÖTZE SOLO UNA SUGGESTIONEMario Götze alla Juve è solo una suggestione, non una trattativa o un progetto di mercato. Lo ha spiegato il nostro Bargiggia a Premium Sport. Nasce solo dalla volontà di Allegri di volere un trequartista, ma non sembra avere ulteriori riscontri. La Juve infatti non sembra intenzionata a fare nuovi investimenti imposrtanti sul mercato ( per il tedesco servono almeno 50 mln per il cartellino e un ingaggio da 6 mln). A meno di cessioni di Pogba o Vidal, l'affare sarà molto difficile. L'unica possibilità è che il Bayern rompa con il giocatore e molto dipenderà anche dal futuro di Guardiola sulla panchina del club tedesco.

LLORENTE, IN VANTAGGIO C'E' IL TOTTENHAMFernando Llorente è molto vicino al Tottenham. Sullo spagnolo, nelle scorse settimane, Monaco e Siviglia avevano fatto un sondaggio, ma il giocatore è rimasto in attesa di una chiamata da parte del Real Madrid, essendo una richiesta di Rafa Benitez. Ma adesso Llorente sembra intenzionato ad accettare il corteggiamento del club londinese.

JUVE, IN POLE PER CUADRADOL'Atletico Madrid si è defilato per Cuadrado ed ecco che la Juventus balza in pole per il colombiano del Chelsea, che vorrebbe tornare a giocare in Italia dopo solo sei mesi a Londra. I bianconeri sono anche l'unica società che possono garantire a Cuadrado un ingaggio da 4 milioni a stagione.

UFFICIALE: MARRONE IN PRESTITO AL CARPILuca Marrone la prossima stagione giocherà col Carpi. La Juventus ha ufficializzato infatti sul suo sito internet il prestito del giocatore alla squadra emiliana.

RINNOVO PER BONUCCIDopo Marchisio c'è Bonucci. Altro rinnovo in vista in casa Juve per blindare il pilastro della difesa e allontanare la minaccia del Real Madrid. Al difensore è stato proposto un quadriennale da 3,5 milioni più bonus a stagione, con la possibilità di arrivare fino al 2020.

SOGNO GÖTZEPer ora è solo un sogno di mezza estate, ma non bisogna sottovalutarlo:secondo Tuttosport Mario Götze è entrato nei pensieri della Juventus. Un affare complicatissimo per i bianconeri che hanno già fatto un primo sondaggio con Il Bayern Monaco e vogliono approfittare della rottura totale tra il tedesco e Guardiola. Tutto diventerebbe più facile in caso di cessione di uno tra Pogba o Vidal. Serve un vero campione per la maglia numero 10 e sottotraccia si parla anche con il Chelsea per Oscar.

BENATIA: "ONORATO DELL'INTERESSAMENTO DELLA JUVE"Apertura clamorosa di Benatia alla Juve. Il giocatore del Bayern, scrive Tuttosport domani in edicola, ha chiarito: "Sono onorato dell'interessamento dei bianconeri e del Real: chi non sogna di indossare quelle maglie prestigiose? Vorrei giocare con continuità e se il Bayern non mi offre garanzie potrei prendere in considerazione l'idea di andarmene".

ZAZA È UFFICIALE: FIRMA UN QUINQUENNALELa Juventus ha ufficializzato l'arrivo dal Sassuolo di Simone Zaza. L'attaccante ha firmato un contratto di cinque anni. Al Sassuolo vanno 18 milioni di euro, pagabili in 3 anni. "187 centimetri di potenza e classe, un vero osso duro per qualsiasi difensore, che sa abbinare a una notevole prestanza fisica la precisione con il mancino e il tempismo nei movimenti in area": questo il messaggio con cui la Juventus ha accolto Zaza sul proprio sito internet.

ISLA, C'È IL SIVIGLIAMauricio Isla, reduce da una Copa America da protagonista con il Cile, tornerà a Torino e svolgerà il ritiro agli ordini di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero valuterà il giocatore prima di decidere se avvallarne un'eventuale cessione. Sul terzino, l'anno scorso al Qpr, c'è il forte interesse del Siviglia: la Juve lo valuta 8 milioni, gli andalusi puntano ad un prestito con diritto di riscatto.

OGBONNA AL WEST HAMChe affare per la Juventus: Ogbonna è a un passo dal West Ham per 12 milioni di euro più bonus.

BARCA: "QUEST'ANNO NON PRENDEREMO POGBA"Almeno per questa stagione Pogba non andrà al Barcellona. Lo ha confermato Josep Maria Bartomeu, presidente dei bluagrana: "Quest'anno non prenderemo Pogba, il progetto sportivo non lo contempla". Il Barcellona comunque non potrà tesserare nessuno fino a gennaio 2016, quando scadrà l'embargo Fifa.

OGBONNA, WEST HAM IN VANTAGGIOOgbonna è sempre vicino alla Premier League. Nelle ultime ore il West Ham risulta essere in vantaggio rispetto all'Everton. Il club londinese è anche la meta gradita del difensore bianconero.

ALLEGRI: "NON VEDO L'ORA DI RICOMINCIARE"Arriva il tweet di Massimiliano Allegri dopo il rinnovo firmato con la Juventus fino al 2017. "Un anno in più assieme. Grazie Juventus, non vedo l'ora di ricominciare!", il breve messaggio del tecnico livornese.

MAROTTA: "NOSTALGIA PER PIRLO""Oggi un giorno di grande nostalgia per Pirlo, che è stato espressione autentiCa del calcio internazionale per quanto ha generato,bisogna dargliene atto, sostituirlo non è facile, cercheremo con la modifica degli assetti tattici, di motivazione e di immagine a raggiungere gli stessi obiettivi".

AGNELLI: "TEVEZ ANCORA DELLA JUVE"Agnelli nella conferenza per il rinnovo di Marchisio: "Tevez è ancora un giocatore della Juve se non sbaglio. Abbiamo parlato con lui a gennaio e da allora ha manifestato la sua volontà di poter tornare in Argentina per questioni personali. Il presidente Angelici è venuto a torvarmi e con lui e con Carlos il rapporto è sempre stato chiarissimo. Per il resto ne parleremo più avanti". Marotta ha poi precisato che "domani dovrebbe esserci l'annuncio ufficiale del passaggio al Boca"

AGNELLI: "POGBA INCEDIBILE SOLO DAL 1° SETTEMBRE"Pogba è incedibile? Nel calcio non c'è nulla di assoluto. I giocatori sono incedibili il 1° settembre...". Lo ha detto il presidente Agnelli nella conferenza stampa per il rinnovo di Marchisio

ALLEGRI HA FIRMATO: UFFICIALE IL RINNOVOE' arrivata l'attesa firma tra la Juventus e Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha prolungato l'attuale contratto fino al 2017 a 3,5 milioni di euro più bonus, diventando così il secondo allenatore più pagato della serie A dopo Roberto Mancini. Attorno a mezzogiorno Allegri era arrivato in sede per incontrare Andrea Agnelli e Beppe Marotta. Nell'accordo anche un'opzione per il 2018.