21 luglio 2015 Juve, mercato live: Goetze ha chiesto tempo Il trequartista del Bayern vuole due settimane per dare una risposta. Paratici è rientrato a Torino, avanti su Draxler, ma non è facile

DRAXLER: OFFERTA DA 25 MILIONIC'è l'offerta della Juventus allo Schalke 04 per Julian Draxler. I bianconeri hanno messo sul piatto 20 milioni più 5 di bonus per il trequartista, mentre il club tedesco ne ha chiesto 30. Al giocatore 4-5 milioni l'anno, ma Marotta ne offre 3 più bonus.

GOETZE PRENDE TEMPOMario Goetze ha chiesto due settimane di tempo alla Juventus per prendere una decisione sul trasferimento dal Bayern Monaco. L'accordo tra le società è a un passo, si parla di prestito con diritto di riscatto, ma il giocatore vuole capire se avrà spazio o meno da Guardiola.

LO UNITED SU LLORENTEFernando Llorente potrebbe finire in Premier League. Sull'attacante basco della Juventus c'è il Manchester United di Van Gaal, tecnico che ha dichiarato di stimare molto il giocatore.

DS SCHALKE: "JUVE AUTORIZZATA A TRATTARE DRAXLER"Il pressing della Juventus su Julian Draxler è nella sua fase più calda. Il ds dello Schalke 04, Horst Heldt, ha confermato la trattativa alla Bild: "La Juventus ci ha chiesto formalmente di poter trattare con l'agente di Draxler. Noi abbiamo acconsentito, ma al momento non c'è alcuna offerta precisa da Torino".

PARATICI IN GERMANIA, MISSIONE CONCLUSAIl diesse juventino Fabio Paratici è rientrato in Italia dopo aver concluso la missione a Gelsenkirchen per Julian Draxler dello Schalke. In poco più di 24 ore sono state messe a punto le mosse per concludere la trattativa coi dirigenti tedeschi. Ora si passa ai conti e alle riflessioni, senza abbandonare le altre trattative di mercato che portano, per esempio, a Goetze e non solo. La missione per Draxler, comunque, ha chiuso la prima fase dalle quale trapelano problemi economici: lo Schalke lo cede solo in via definitiva, la Juve ha proposto il prestito con riscatto oneroso.

IL LIVERPOOL SU GOETZELa Juve va di fretta su Draxler. E la frenata di questi giorni su Goetze, da parte bianconera, ha indotto il Liverpool ad aprire un discorso con l'attaccante tedesco e col Bayern Monaco per capire quali sono i margini di intervento. Dunque, una concorrente di alto profilo per Marotta e Paratici, concentrati comunque -in queste ore- su Draxler.

IL WOLFSBURG: "NON VENDIAMO DE BRUYNE"La Juve vuole Kevin de Bruyne, ma il dg dei tedeschi, Francisco Garcia, non ne vuole sapere, a meno che non sia lo stesso giocatore a chiedere di essere ceduto.

POGBA, RAIOLA CHIEDE L'AUMENTO PER RESTARESecondo quanto riporta oggi Tuttosport, le parole di Mino Raiola sul futuro di Pogba ("Incedibile? Dipende dalla Juve") lasciano trapelare chiaramente la volontà di strappare un ingaggio più alto. Attualmente il francese guadagna 4,5 milioni di euro sino al 2019 ma l'intenzione pare quella di portarlo a 6,5 milioni.

RESTA VIVA LA PISTA ISCOLa missione tedesca della Juve non deve far dimenticare gli altri obiettivi bianconeri. Compreso quell'Isco che tanto piace ad Allegri. Ed è per questo che As sottolinea come i bianconeri continuino a percorrere la strada che porta al giocatore del Real Madrid. Non un'impresa facile, certo, ma visto che manca più di un mese alla fine del mercato...

LLORENTE, PIU' REAL CHE PORTOAnche se si sta allenando con il sorriso a Vinovo, Fernando Llorente è il candidato numero uno a lasciare l'attacco della Juve. Al momento sono due le possiibli destinazioni: Porto e Real Madrid. Lo spagnolo potrebbe rientrare nell'operazione Alex Sandro, ma i Blancos sembrano essere in pole con un'offerta da circa 15 milioni di euro e il forte benestare di Benitez.

NON SOLO ALEX SANDRO: C'E' SIQUEIRAIl Porto sarebbe pronto a fare lo sconto alla Juve per Alex Sandro, riducendo la clausola da 50 a a 25 milioni di euro, e magari inserendo nell'operazione Llorente. Intanto, però, dall'Atletico Madrid è arrivata l'apertura per la cessione di Siqueira, messo da parte dal ritorno di Filipe Luis.

PER DE BRUYNE CHIESTI 57 MILIONISi raffredda improvvisamente la pista che porta a Kevin de Bruyne: il Wolfsburg, infatti, avrebbe chiesto 57 milioni di euro per lasciarlo partire.

INCONTRO CON DRAXLER La Juve prepara un doppio colpo e potrebbe tornare dalla Germania con grandi novità per Allegri. Secondo quanto riferito dal nostro Claudio Raimondi su Premium Sport, la pista Goetze sembra essersi raffreddata, pur restando la più ambita, mentre salgono le quotazioni di Draxler. Paratici lo ha incontrato insieme al suo procuratore a Berlino: per ora la proposta è di un contratto quinquennale per 2,5 milioni di euro, mentre il giocatore ne vorrebbe il doppio. Si cerca un'intesa, poi la Juve parlerà con lo Schalke 04. In alternativa resta sempre valida l'alternativa Kevin De Bruyne.

SEMPRE CALDA LA PISTA CUADRADOJuve scatenata sul mercato dopo l'addio a Vidal. Nel mirino bianconero, stando al nostro Claudio Raimondi, non ci sarebbero solo solo Goetze, Draxler e De Bruyne, ma anche Cuadrado. Il colombiano è un vecchio pallino dei bianconeri e la trattativa con il Chelsea resta sempre calda.

CONTATTO COL WOLFSBURG PER DE BRUYNEIl ds Paratici in Germania con l'obiettivo Draxler. Ma, attenzione, la grande sorpresa potrebbe essere Kevin De Bruyne, 24enne belga tuttofare del Wolfsburg: i bianconeri stanno sondando anche lui. Costa più di 30 milioni di euro, ma la Juve ci proverà.

PARATICI IN GERMANIA PER DRAXLERBlitz di Fabio Paratici a Gelsenkirchen per Draxler. Il ds della Juve in Germania per chiudere con lo Schalke 04. La Juve punta a un prestito oneroso, con riscatto da 20 milioni di euro, ma la trattativa può anche chiudersi a una cifra superiore, non oltre i 25 milioni. Draxler è un punto fermo, viste le difficoltà per arrivate a Goetze.

MAROTTA: "VIDAL AL BAYERN""Noi non obblighiamo nessuno ad andare via, chi ci chiede di prendere altre strade le accontentiamo. Pirlo e Tevez, così come Vidal hanno voluto provare un'esperienza diversa e li abbiamo accontentati. Penso che Vidal firmerà un contratto di 5 anni con il Bayern Monaco". Con queste parole Marotta ha ufficializzato la cessione di Vidal ai tedeschi.