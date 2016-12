3 agosto 2015 Juve, mercato live: frenate per Draxler e Goetze. Spunta Luiz Gustavo Isla e Llorente intanto verso il Siviglia

LUIZ GUSTAVO PER IL CENTROCAMPOC'è un nome nuovo sul taccuino di Marotta. Si tratta di Luiz Gustavo, centrocampista Wolfsburg in passato finito nel mirino anche dell'Inter. Il brasiliano sarebbe l'uomo perfetto per rimediare al ko di Khedira e rinforzare un reparto importante della squadra di Allegri. Strapparlo al Wolfsburg non sarà facile, anche perché il giocatore costa molto, il club tedesco non fa mai sconti e vuole soldi cash.

GUARDIOLA "BLINDA" GOETZENuova frenata in casa Juve per Goetze. Pep Guardiola ha infatti "blindato" il trequartista, chiarendo il suo punto di vista sul giocatore: "Mario? E' uno dei miei giocatori preferiti, lo sa e ne abbiamo parlato molte volte. È un grandissimo giocatore. L'esclusione contro il Wolfsburg? Era solo la prima partita della stagione e in campo ne posso mandare solo undici".

SI RIAPRE LA PISTA GOETZEPer un obiettivo "tedesco" che svanisce, un altro che resta, anzi torna, nel mirino. Parliamo di Mario Goetze che, dopo aver giocato 5 minuti appena nella Supercoppa di Germania, sta prendendo in serie considerazione la Juventus. Il prezzo è comunque molto altro e per arrivare all'attaccante servirà far cassa.

LA JUVE MOLLA DRAXLERLa Juve ha definitivamente abbandonato la pista che porta a Julian Draxler. Claudio Raimondi di Premium Sport, spiega che i bianconeri non hanno alcuna intenzione di rilancia l'ultima offerta di 15 più 5.

ISLA E LLORENTE VERSO SIVIGLIADa tempo il Siviglia si è fatto avanti per Fernando Llorente, ora, tuttavia, all'attaccante si aggiunge anche Isla. I due saranno importanti colpi in uscita per far cassa: 20 milioni di euro.

TUTTOSPORT: "MASCHERANO OCCASIONE PER LA JUVE"Secondo quanto riporta Tuttosport la Juventus potrebbe chiedere Mascherano al Barcellona. L'infortunio di Khedira sta spingendo Beppe Marotta ad acquistare sul mercato un centrocampista. Mascherano può anche giocare come difensore centrale. Dall'Argentina scrivono che Mascherano vorrebbe fare un'esperienza in Italia. Sul giocatore c'è anche un timido interesse di Inter e Roma.

WESTERMANN: "LA JUVE? MAGARI"In Germania continuano a circolare le voci di un interessamento della Juventus per Heiko Westermann. Il difensore si è svincolato dall'Amburgo e attende novità sul suo futuro: "L'interesse dei bianconeri mi lusinga. Ma in questo momento non voglio rilasciare commenti".

SIQUEIRA, SUMMIT IN CINALa Juventus riapre il canale che porta a Siqueira. L'incontro con l'Atletico Madrid, forse quello decisivo, avverrà in Cina. Ballano due milioni di euro: dai bianconeri filtra ottimismo.

MAROTTA: "OSCAR E ISCO NON ARRIVERANNO"Nell'intervista rilasciata a QS, Beppe Marotta è stato chiaro parlando di mercato: "Trequartista? Siamo alla ricerca di un centrocampista, non di specifiche qualità, in un contesto di settore molto eclettico che annovera Pogba, Marchisio, Khedira, Pereyra. Dybala potrebbe fare il trequartista. Isco e Oscar sono due giocatori non stellari, ma farebbero al caso della Juve, purtroppo non sono nostri, non li prenderemo mai".

REAL A CACCIA: LLORENTE O MORATAL'assai probabile addio di Benzema, destinazione Arsenal, preoccupa Benitez che è alla ricerca, scrive As, di rinforzi. Due gli juventini seguiti con interesse: Llorente e Morata. Il primo è sul mercato, per il secondo, invece, la strada è tutta, decisamente, in salita.

SALGONO LE QUOTAZIONI DI CUADRADOIl centrocampista è diventato prioritario in casa bianconera. E, oltre a Guarin e Witsel, si pensa sempre più insistentemente a Cuadrado del Chelsea che era entrato nel mirino juventino da tempo e che con il ko di Khedira potrebbe tornare subito in "pista", anzi in pole.

DALLA GERMANIA: WESTERMANN A UN PASSODalla Germania sono sicuri: la Juventus sarebbe a un passo dall'acquisto di Heiko Westermann, difensore centrale tedesco classe 1983 ex Amburgo, attualmente svincolato.

WITSEL O GUARIN PER IL CENTROCAMPOMentre l'affare Draxler sembra attraversare una fase di stallo, con l'allenatore dello Schalke che ha blindato il giocatore ("Valuteremo solo un'offerta irrinunciabile"), la Juve torna sul mercato dei centrocampisti. Con l'infortunio di Khedira tornano di moda i nomi di Witsel e Guarin. Il belga dello Zenit costa tanto: la Juve potrebbe arrivare ad offrire 20 milioni più bonus. Tutta da valutare la pista che porta al colombiano dell'Inter, già avvicinato ai tempi del tentato scambio con Guarin.

BREITENREITER: "VOGLIO TENERE DRAXLER"Tra la Juventus e Draxler si è messo anche il tecnico dello Schalke, André Breitenreiter: "Per me è al 100% incedibile, voglio che Julian resti con noi perché è importante - ha dichiarato alla Bild -. Poi non so la società cosa farà se dovesse arrivare una maxiofferta, ma al momento l'accordo con la Juventus non c'è". Qualche tifoso però ha storto il naso visto l'ok del giocatore al trasferimento: "Io non ho alcun problema con lui, l'ho visto motivato e pronto a dare il massimo".

POGBA POTREBBE RINNOVAREPogba potrebbe rinnovare con un aumento dell'ingaggio: lo stipendio potrebbe salire fino a 5 milioni di euro più bonus.