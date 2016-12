11 agosto 2015 Juve, mercato live: Ennesima chiusura per Draxler Lo Schalke avvisa: "Serve unʼofferta astronomica"

CERRI VA AL CAGLIARIIl giovane attaccante Cerri, classe 1996, passa dalla Juventus al Cagliari in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Le visite mediche sono state fissate per la prossima settimana.

SONDAGGIO PER RAMIRES DEL CHELSEASecondo quanto riportato dall'Evening Standard la Juventus starebbe pensando anche a Ramires per rinforzare il suo centrocampo. Il giocatore del Chelsea avrebbe chiesto puù spazio a Josè Mourinho ma sarebbe chiuso da Matic e Fabregas e per questo potrebbe anche chiedere la cessione in questa sessione di mercato.

DRAXLER, ENNESIMA CHIUSURA DELLO SCHALKEEnnesimo segnale di chiusura dello Schalke per Draxler. Il general manager del club tedesco, Horst Heldt, ha affermato: "Non abbiamo intenzione di cederlo, anche se come sappiamo nel mondo del calcio è impossibile fare affermazioni definitive. Servirà però un'offerta astronomica per convincerci a vendere il calciatore, visto che in quel caso non potremmo non prenderla in considerazione".

PEPE-CHIEVO, E' UFFICIALEIl Chievo ha annunciato "di aver tesserato il calciatore Simone Pepe. Il centrocampista, nato ad Albano Laziale il 30 agosto 1983, ha disputato le ultime cinque stagioni con la maglia della Juventus". Indosserà la maglia numero 7.

SIQUEIRA ORA VUOLE PENSARCI SU Trova conferme l'interessamento del Psg per Guillherme Siqueira, molto vicino a vestire il bianconero. Il giocatore dell'Atletico Madrid, infatti, avrebbe deciso di prendersi un paio di giorni per decidere del suo futuro chiedendo alla Juve un po' di tempo prima di dare l'affondo decisivo.

INSIDIA PSG PER SIQUEIRANon si sblocca la trattativa per portare a Torino Guilherme Siqueira. La Juve ha un accordo con giocatore che, però, non ha ancora deciso in via definitva il suo destino. Il problema, se così lo vogliamo chiamare, è il Psg che continua a bussare alla porta dell'Atletico. I parigini offrono più soldi, ma Marotta è pronto al rilancio.

DRAXLER, PREVISTO UN VERTICE TRA I CLUBDraxler ha una voglia pazza di Juve. Lo ha fatto sapere allo Schalke e che, al momento, non pare per nulla intenzionato a far lasciare il giocatore senza far cassa. Si era vociferato di un incontro previsto per domani tra i due club, ma così non è. Vertice che comunque, scrive Tuttosport, ci sarà.

IL SIVIGLIA: "ASPETTIAMO LLORENTE"Il Siviglia non molla la presa di Fernando Llorente. Anzi, fa un passo avanti parlando del giocatore bianconero: "Serve aspettare, ma vedremo", ha detto il tecnico degli spagnoli Emery.

RIFIUTATA OFFERTA PER ABDENNOUR Il Monaco ha rifiutato un'offerta della Juventus, giudicata troppo bassa, per Aymen Abdennour. Il difensore tunisino è sul mercato e perciò interessa a molti club europei: valutato 25 milioni di euro dal club monegasco, non intende privarsene per cifre più basse.

CONTINUANO I CONTATTI PER DRAXLEROggi potrebbero esserci altri contatti per Draxler. La Juventus aveva offerto 15 milioni più 9 di bonus: offerta alla quale lo Schalke si era detto interessato.

DOPPIA RICHIESTA DEL SIVIGLIA: LLORENTE E ISLAIl Siviglia non molla la presa. Il club andaluso domani sarà impegnato nella finale di Supercoppa Europea contro il Barcellona e continua a lavorare sul mercato. Il tecnico Emery è stato chiaro con la dirigenza del suo club: vuole Llorente e Isla.

PEPE A UN PASSO DAL CHIEVOSeconde parte di visite mediche per Simone Pepe che presto potrebbe diventare un giocatore del Chievo Verona. Attesa per l'ufficialità.

DALLA SPAGNA: REAL-POGBA A OGNI COSTODalla Spagna tornano a parlare del Real Madrid su Paul Pogba. Secondo El Pais i Blancos sarebbero disposti ad avere il francese a "ogni costo".

LO SCHALKE APRE PER DRAXLERSpiragli di luce per Julian Draxler. Dopo la chiusura di Sammer su Goetze, sembra che ci sia una schiarita per il giovane talento dello Schalke 04. Il club tedesco, infatti, sarebbe disposto ad accettare l'offerta bianconera di 15 milioni di euro più 9 di bonus, vista la volontà del giocatore di andare a Torino e il rischio di non poter incassare la stessa somma in futuro.