Juve, mercato live: Draxler, si tratta a oltranza

VENERDI' 28 AGOSTO

ZAZA, SI ALLONTANA LA CESSIONE

L'accordo tra il Bayenr e la Juve per Coman blinda Zaza in bianconero, facendo saltare la trattativa per l'ex attaccante del Sassuolo con l'Olympique Marsiglia.

COMAN VA AL BAYERN

La Juve cede un altro pezzo in attacco. I bianconeri avrebbero ceduto infatti il giovane talento francese al Bayern con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Nel weekend l'ex Psg sosterrà le visite mediche a Monaco di Baviera. La partenza di Coman confermerebbe l'arrivo di Draxler.

DRAXLER, SI TRATTA A OLTRANZA

Sconfitto dal Wolfsburg nell'anticipo di Bundes, Draxler è pronto a un paio di giorni di fuoco. La Juve è infatti pronta a tutto e disposta ad alzare ulteriormente l'offerta pur di regalarlo ad Allegri. Si tratta a oltranza ma la sensazione è che le prossime 24 ore possano essere decisive. Draxler, peraltro, potrebbe andare incontro ai bianconeri tagliandosi parte dell'ingaggio

DRAXLER IN CAMPO CONTRO IL WOLFSBURG

In attesa di una risposta definitiva dallo Schalke, la Juve può ammirare nuovamente Draxler questa sera. Il giocatore che sarà regolarmente in campo per la sfida delle 20.30 al Wolfsburg

SCHALKE: HOJBJERG LIBERA DRAXLER

Pierre-Emile Hojbjerg è un nuovo centrocampista dello Schalke 04. Il giocatore, che arriva in prestito dal Bayern Monaco, libera così Draxler per la Juve.

IL MARSIGLIA VUOLE ZAZA

Novità per Simone Zaza. L'Olympique Marsiglia lo vuole, si è fatto avanti con la Juventus e a questo punto si è in attesa della risdosta da parte del giocatore che non vorrebbe lasciare il club bianconero. Una risposta che è attesa in serata.

DRAXLER, DOMANI ALLE 12 LA DECISIONE

Il punto di Paolo Bargiggia a proposito dell'affare Draxler: "I contatti continuano, anche stamattina si sono fatti passi avanti, però le due società si sono poste una sorta di ultimatum che scade domani, sabato, alle 12. Nel senso che a quel punto o Draxler sarà della Juve, oppure il club bianconero prenderà un'altra strada. La Juve è arrivata a queste cifre: 22 milioni e 5 di bonus, con possibilità di un ritocco verso l'alto. Poi la Juve deciderà il futuro di Lemina, dal Marsiglia: se lasciarlo a Marsiglia fino a gennaio oppure fino al prossimo giugno. Una scelta per le prossime ore".

DRAXLER, C'E' ANCHE L'INSIDIA MANCHESTER UNITED

Non solo il Wolfsburg, ma anche il Manchester United insidia la Juventus per Julian Draxler. La notizia arriva dall'Inghilterra con il Daily Express che scrive di un'offerta pronta di 27 milioni di euro per lo Schalke 04. I bianconeri hanno l'ok del centrocampista tedesco e restano ottimisti.

SI PUO' CHIUDERE PER DRAXLER: OGGI ALTRI CONTATTI

Apertura Schalke, forse quella decisiva, per Draxler. La Juventus è ottimista: il giocatore vuole indossare la maglia bianconera. Beppe Marotta è salito a 25 milioni più 7,5 di bonus. I tedeschi chiedono 27 milioni subito e 5,5 di bonus. Ormai è solo questione di ore.

GIOVEDÌ 27 AGOSTO

DRAXLER ARRIVA NELLE PROSSIME 24 ORE

Ancora 24 ore e poi Allegri avrà a sua disposizione Julian Draxler. I bianconeri sono pronti all'affondo decisivo con lo Schalke 04. La pista è caldissima: affare da 28 milioni di euro. Il centrocampista tedesco ha trovato un accordo con la Juve e questa mattina ha incontrato l'allenatore Breitenreiter per chiedere la cessione.



MAROTTA: "IBRA? IPOTESI FANTASIOSA"

"Ibrahimovic? E' un'ipotesi assolutamente fantasiosa, non abbiamo in mente questo profilo di giocatore. Lo apprezziamo ma smentisco in maniera assoluta. Non è facile trovare giocatori da Juve, al di là della questione economica. Non è facile individuare giocatori che possano fare al caso nostro. In questo momento sono rari". Lo ha detto l'ad della Juve Beppe Marotta ai microfoni di Premium Sport dopo il sorteggio dei gironi di Champions.

AG. LEMINA: "SOLO LA JUVE HA ACCELERATO"

L'agente di Lemina, Yvan Le Mee ha parlato a MilanoSportiva del suo assistito: "Sono io l'unico agente del giocatore, non esistono altri intermediari o agenti che curino i suoi interessi. Non capisco tutte le persone che parlano per il ragazzo. Ad oggi la Juventus è l'unica squadra ad aver accelerato su Mario. In passato è stato vicino all'Udinese". Il Marsiglia chiede circa 15 milioni di euro.

UFFICIALE LLORENTE AL SIVIGLIA

Il Siviglia ha ufficializzato l'arrivo di Fernando Llorente dalla Juventus. Lo spagnolo verrà presentato alle 19.30 e alle 20 scenderà sul campo del Ramón Sánchez-Pizjuán per salutare i tifosi. Vestirà la maglia numero 24.

IBRA, SECONDO AVVISTAMENTO: PRIMA TORINO POI A MILANO

Secondo avvistamento 'italiano' per Ibrahimovic nel giro di qualche giorno. Un utente ha segnalato su Twitter che qualche giorno fa lo svedese era a Torino, oggi avvistamento in corso Como a Milano a bordo di una Ferrari rossa.

LA BILD: "WOLFSBURG SU DRAXLER"

Secondo la Bild il Wolfsburg ha messo nel mirino Julian Draxler. Il club tedesco sta cedendo De Bruyne per 74 milioni di euro ed è pronto a reinvestire la cifra sul centrocampista a lungo inseguito dalla Juve. Il quotidiano tedesco riporta il fatto che lo Schalke avrebbe rifiutato 22 milioni per Draxler dalla Juventus, mentre accetterebbe un'offerta da 30 milioni.

IL SALUTO DI LLORENTE

Sulla propria pagina Facebook Fernando Llorente ha salutato i tifosi bianconeri. L'attaccante spagnolo sta per firmare con il Siviglia: "È stato un vero piacere aver vissuto 2 anni della mia vita nella Juventus, un piacere immenso condividere tante vittorie, allegria e momenti magici con tutti i miei compagni e con tutti voi tifosi. Grazie alla famiglia bianconera per tutto l'appoggio ricevuto, mi sono sentito molto amato in ogni momento e vi porto tutti nel cuore.".

SUGGESTIONE IBRAHIMOVIC

L'addio di Fernando Llorente, già a Siviglia per le visite mediche. La possibile partenza di Zaza, direzione Premier League. Ma anche l'offerta da 15 milioni che il Bayern potrebbe proporre per Coman. Se la Juventus dovesse finalizzare tutte e tre queste uscite, a questo punto Massimiliano Allegri potrebbe aver bisogno di un nuovo rinforzo offensivo, al di là dell'arrivo di Cuadrado. E i dirigenti bianconeri stanno covando un sogno: quello di riportare a Torino Zlatan Ibrahimovic. Per ora si tratta più che altro di una suggestione: Nelle prossime ore la Juve deve definire non solo le cessioni, ma anche l'acquisto del centrocampista. Poi potrebbe esserci tempo per un assalto last minute. Per Ibra si tratterebbe di un ritorno: ha vestito bianconero dal 2004 al 2006. Ed è già stato allenato da Massimiliano Allegri per due stagioni, al Milan, dal 2010 al 2012. I due non si lasciarono troppo bene: all'Emirates, quando i rossoneri persero 3-0 con l'Arsenal (senza però essere eliminati), litigarono furiosamente nello spogliatoio. Ora però l'allenatore bianconero riaccoglierebbe lo svedese a braccia aperte. Dalla Juve fanno sapere: fantacalcio



MERCOLEDI' 26 AGOSTO

LLORENTE E' A SIVIGLIA

WITSEL, LA PISTA SI RAFFREDDA

Si raffredda la pista, sia pure data come alternativa a Draxler, che portava a Witsel. Arrivano sull'affare, infatti, smentite da più parti

MARCHISIO SALUTA LLORENTE

@llorente_fer in bocca al lupo amico mio! Oltre alle tante vittorie insieme,tanti momenti stupendi,dentro e fuori dal campo.

Una foto pubblicata da Claudio Marchisio (@marchisiocla8) in data: 26 Ago 2015 alle ore 09:36 PDT