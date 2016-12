28 luglio 2015 Juve, mercato live: Draxler, nuova strategia dopo il no dello Schalke Barzagli ko, sondaggio per Astori: il difensore piace ad Allegri. Venerdì ci sarà un incontro

FILIPE LUIS LIBERA SIQUEIRAL'Atletico Madrid ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo per 16 milioni di euro di Filipe Luis: il brasiliano, ceduto dai Colchoneros la passata stagione al Chelsea, non ha entusiasmato Mourinho e ha fatto ritorno a Madrid. Il suo approdo è un preludio a una possibile cessione di Siqueira: Marotta ha confermato il fatto che la Juventus sia a caccia di un esterno sinistro. L'Atletico chiederà 12 milioni.

DALL'OLANDA: JUVE SU KLAASSENSecondo la rivista olandese Voetbal International, la Juventus starebbe seguendo Davy Klaassen, centrocampista offensivo dell'Ajax. Sul giocatore c'è anche la concorrenza del Borussia Dortmund.

DRAXLER, NUOVA STRATEGIAClaudio Raimondi precisa i contorni del caso-Draxler: "Il no dello Schalke non ha chiuso le porte per Draxler alla Juve. A questo punto, Beppe Marotta si prende il tempo che serve e prepara una nuova offerta: dai 15 milioni e 5 della prima fase, si aggiungeranno bonus per altri 4 milioni per convincere il club tedesco nel rispetto delle risorse a disposizione. Questa è la strada, e per questo la Juve non ha ancora deciso di virare su altri giocatori nel ruolo. Per Goetze, si sa, il discorso è chiuso o quasi".

SONDAGGIO PER ASTORIDopo l'infortunio di Barzagli, la Juventus ha fatto un sondaggio per Astori, che piace tanto a Massimiliano Allegri. Venerdì è previsto un nuovo incontro. Sul giocatore c'era anche la Roma in caso di cessione di Romagnoli.

ALEX SANDRO, IL PORTO PUNTA AL RINNOVOIl Porto sta pensando di rinnovare il contratto ad Alex Sandro. Su questo argomento il pressing dei lusitani, sul terzino classe 1991, è molto forte.

DRAXLER, IL DS: "TRATTATIVA CHIUSA"Dopo il tweet, anche il video. Il ds dello Schalke Heldt ha parlato chiaro in un video pubblicato dal sito della società di Gelsenkirchen: "Abbiamo avvisato i bianconeri che non abbiamo intenzione di proseguire la trattativa per Draxler".

I DETTAGLI DELL'OFFERTA PER DRAXLERLa trattativa per Draxler è decollata. Lo Schalke ha confermato di aver rifiutato l'offerta avanzata dalla Juventus. Marotta ha proposto non più un prestito, ma 15 milioni cash pagabili a rate più 3 milioni legati ai bonus. La richiesta dello Schalke parte però da una valutazione di 27 milioni e per ora i tedeschi sono disposti a scendere a 25.

MAROTTA: "MOLTA DISTANZA CON LO SCHALKE"Beppe Marotta ha commentato il no dello Schalke per Draxler: "Nel mercato si ricevono e fanno delle proposte. Stamattina abbiamo presentato un'offerta, ma è una delle tante che presentiamo in questa fase. Parliamo di un giocatore dello Schalke, per cui dipende da quello che decideranno i tedeschi. Noi non abbiamo fretta, gran parte del lavoro è stato fatto e dobbiamo solo completare l'organico con un paio di ciliegine sulla torta".

SCHALKE: "RIFIUTATA OFFERTA JUVE"Lo Schalke 04 ha rifiutato l'offerta della Juventus per Julian Draxler (1 milione per il prestito più 20 per il diritto di riscatto). Lo ha annunciato con un tweet il ds del club tedesco, Horst Heldt. "Questo pomeriggio abbiamo ricevuto e rifiutato un'offerta per Julian Draxler da parte della Juventus".



#Heldt: "This afternoon we received and rejected a bid for Julian #Draxler from @juventusfcen." #s04 pic.twitter.com/HVgrzHQyct — FC Schalke 04 (@s04_en) 27 Luglio 2015

RUMMENIGGE: "NESSUNA OFFERTA JUVE PER GOETZE"Ai microfoni di Kicker, Karl-Heinz Rummenigge nega l'esistenza di una trattativa con la Juve per Mario Goetze. "Non so se la Juventus sia in contatto con lui - ha spiegato Kalle -. Ho l'impressione che Mario voglia rimanere. Se fossi il suo agente gli consiglierei di rimanere e dare il massimo per il Bayern Monaco. Né lui né il suo procuratore sono venuti a parlare con me, non c'è stata alcuna richiesta ufficiale da parte della Juventus".

BONUCCI HA RINNOVATO FINO AL 2020Leonardo Bonucci ha rinnovato con la Juventus fino al 2020 a 3,5 milioni di euro a stagione più bonus. Domani alle 12 ci sarà una conferenza stampa del difensore e accanto a lui ci sarà Andrea Agnelli.

ISCO RIMANE IL SOGNOPer la trequarti è sempre Isco il sogno di Massimiliano Allegri. Ma Rafa Benitez, al momento, non ha nessuna intenzione di privarsi del suo fantasista.

SIQUEIRA FAVORITO PER LA FASCIALe difficoltà di arrivare ad Alex Sandro, terzino del Porto, hanno portato i bianconeri a virare su Siqueira, sul quale c'è l'interesse del Psg. La Juve però ha già trovato l'accordo col giocatore: secondo Tuttosport è pronto un contratto di 3 anni a 2 milioni a stagione. Marotta dovrà prima definire l'affare Draxler, poi aprirà la trattativa con l'Atletico Madrid, più disponibile a cedere il giocatore rispetto allo scorso gennaio, quando i bianconeri avevano già fatto un sondaggio.