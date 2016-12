29 agosto 2015 Juve, mercato live: Draxler, nessuna risposta dallo Schalke. Domenica a pranzo la deadline Cʼè già lʼaccordo (26 milioni più 6 di bonus) ma il presidente del club tedesco ha ancora dubbi

ACCELERATA PER LEMINAE' caldissima la pista Lemina per la Juve. Con il Marsiglia si tratta per il centrocampista sulla base di un prestito con riscatto obbligatorio. Nella trattativa con il club francese sono stati inseriti anche Isla e De Ceglie.

DRAXLER, NESSUNA RISPOSTA. DEADLINE DOMANI A PRANZOLa Juve aspetta ancora la risposta definitiva dello Schalke per Draxler, che non è ancora arrivata. Il presidente del club tedesco ha dei dubbi sulla cessione del giocatore. Il club bianconero attenderà fino a domenica all'ora di pranzo. L'accordo tra i due club c'è: 26 milioni più bonus di altri 6 milioni.

ALLEGRI: "COMAN VOLEVA ANDAR VIA. ANCHE ISLA IN USCITA"Sempre Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Coman voleva andare via, la società ha fatto le sue valutazioni e credo sia una buona operazione. Tenere calciatori controvoglia non fa bene: bisogna voler stare all'interno di un gruppo e alla Juventus. L'uscita di Llorente era programmata, mi dispiace perché lo scorso anno mi ha dato tanto. Isla non sarà convocato: sarà un'altra uscita".

ALLEGRI: "ZAZA RESTA""Zaza resta alla Juve. Si deve un po' ambientare ma siamo solo alla prima giornata. Con la partenza di Llorente abbiamo bisogno di lui". Così Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

COMAN AL BAYERN PER 27 MILIONI Cifre pazzesche per il passaggio di Coman al Bayern Monaco: prestito oneroso da 7 milioni di euro e riscatto fissato a 20. Impossibile per la Juve rifiutare l'offerta.

DRAXLER, CI SIAMO E' attesa in giornata la chiusura dell'affare Draxler. La distanza tra Juventus e Schalke 04 è minima. I bianconeri sperano di chiudere il più presto possibile. Le cifre dell'accordo: 26 milioni più bonus di altri 6 milioni. Siamo giusto alla soglia dei 32,5 milioni che lo Schalke aveva chiesto a inizio trattativa. Ora la risposta definitiva del club tedesco, che si ritiene sia positiva: potrebbe arrivare già questa sera.

TUTTOSPORT: L'ALTERNATIVA E' HERNANES In casa bianconera stanno comunque pensando alle alternativa in caso di mancato arrivo di Draxler. Oltre a Witsel, Tuttosport parla anche di Hernanes. Trattativa difficile per i complicati rapporti tra Juve e Inter dopo la vicenda Guarin-Vucinic, ma che si potrebbe sbloccare nelle ultimissime ore di mercato.

ZAZA, SI ALLONTANA LA CESSIONEL'accordo tra il Bayenr e la Juve per Coman blinda Zaza in bianconero, facendo saltare la trattativa per l'ex attaccante del Sassuolo con l'Olympique Marsiglia.

COMAN VA AL BAYERNLa Juve cede un altro pezzo in attacco. I bianconeri avrebbero ceduto infatti il giovane talento francese al Bayern con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Nel weekend l'ex Psg sosterrà le visite mediche a Monaco di Baviera. La partenza di Coman confermerebbe l'arrivo di Draxler.

SCHALKE: HOJBJERG LIBERA DRAXLERPierre-Emile Hojbjerg è un nuovo centrocampista dello Schalke 04. Il giocatore, che arriva in prestito dal Bayern Monaco, libera così Draxler per la Juve.

IL MARSIGLIA VUOLE ZAZANovità per Simone Zaza. L'Olympique Marsiglia lo vuole, si è fatto avanti con la Juventus e a questo punto si è in attesa della risdosta da parte del giocatore che non vorrebbe lasciare il club bianconero. Una risposta che è attesa in serata.

DRAXLER, C'E' ANCHE L'INSIDIA MANCHESTER UNITEDNon solo il Wolfsburg, ma anche il Manchester United insidia la Juventus per Julian Draxler. La notizia arriva dall'Inghilterra con il Daily Express che scrive di un'offerta pronta di 27 milioni di euro per lo Schalke 04. I bianconeri hanno l'ok del centrocampista tedesco e restano ottimisti.

SI PUO' CHIUDERE PER DRAXLER: OGGI ALTRI CONTATTIApertura Schalke, forse quella decisiva, per Draxler. La Juventus è ottimista: il giocatore vuole indossare la maglia bianconera. Beppe Marotta è salito a 25 milioni più 7,5 di bonus. I tedeschi chiedono 27 milioni subito e 5,5 di bonus. Ormai è solo questione di ore.

MAROTTA: "IBRA? IPOTESI FANTASIOSA""Ibrahimovic? E' un'ipotesi assolutamente fantasiosa, non abbiamo in mente questo profilo di giocatore. Lo apprezziamo ma smentisco in maniera assoluta. Non è facile trovare giocatori da Juve, al di là della questione economica. Non è facile individuare giocatori che possano fare al caso nostro. In questo momento sono rari". Lo ha detto l'ad della Juve Beppe Marotta ai microfoni di Premium Sport dopo il sorteggio dei gironi di Champions.

AG. LEMINA: "SOLO LA JUVE HA ACCELERATO"L'agente di Lemina, Yvan Le Mee ha parlato a MilanoSportiva del suo assistito: "Sono io l'unico agente del giocatore, non esistono altri intermediari o agenti che curino i suoi interessi. Non capisco tutte le persone che parlano per il ragazzo. Ad oggi la Juventus è l'unica squadra ad aver accelerato su Mario. In passato è stato vicino all'Udinese". Il Marsiglia chiede circa 15 milioni di euro.

UFFICIALE LLORENTE AL SIVIGLIAIl Siviglia ha ufficializzato l'arrivo di Fernando Llorente dalla Juventus. Lo spagnolo verrà presentato alle 19.30 e alle 20 scenderà sul campo del Ramón Sánchez-Pizjuán per salutare i tifosi. Vestirà la maglia numero 24.

IBRA, SECONDO AVVISTAMENTO: PRIMA TORINO POI A MILANOSecondo avvistamento 'italiano' per Ibrahimovic nel giro di qualche giorno. Un utente ha segnalato su Twitter che qualche giorno fa lo svedese era a Torino, oggi avvistamento in corso Como a Milano a bordo di una Ferrari rossa.

LA BILD: "WOLFSBURG SU DRAXLER"Secondo la Bild il Wolfsburg ha messo nel mirino Julian Draxler. Il club tedesco sta cedendo De Bruyne per 74 milioni di euro ed è pronto a reinvestire la cifra sul centrocampista a lungo inseguito dalla Juve. Il quotidiano tedesco riporta il fatto che lo Schalke avrebbe rifiutato 22 milioni per Draxler dalla Juventus, mentre accetterebbe un'offerta da 30 milioni.

IBRA, SECONDO AVVISTAMENTO: PRIMA TORINO POI A MILANOSecondo avvistamento 'italiano' per Ibrahimovic nel giro di qualche giorno. Un utente ha segnalato su Twitter che qualche giorno fa lo svedese era a Torino, oggi avvistamento in corso Como a Milano a bordo di una Ferrari rossa.