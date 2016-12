Juve, mercato live: Draxler, lo Schalke dice no all'offerta. Bonucci ha rinnovato fino al 2020

27 luglio 2015 Juve, mercato live: Draxler, lo Schalke dice no allʼofferta. Bonucci ha rinnovato fino al 2020 Lo ha annunciato il ds del club tedesco con un tweet

DRAXLER, IL DS: "TRATTATIVA CHIUSA"Dopo il tweet, anche il video. Il ds dello Schalke Heldt ha parlato chiaro in un video pubblicato dal sito della società di Gelsenkirchen: "Abbiamo avvisato i bianconeri che non abbiamo intenzione di proseguire la trattativa per Draxler".

I DETTAGLI DELL'OFFERTA PER DRAXLERLa trattativa per Draxler è decollata. Lo Schalke ha confermato di aver rifiutato l'offerta avanzata dalla Juventus. Marotta ha proposto non più un prestito, ma 15 milioni cash pagabili a rate più 3 milioni legati ai bonus. La richiesta dello Schalke parte però da una valutazione di 27 milioni e per ora i tedeschi sono disposti a scendere a 25.

MAROTTA: "MOLTA DISTANZA CON LO SCHALKE"Beppe Marotta ha commentato il no dello Schalke per Draxler: "Nel mercato si ricevono e fanno delle proposte. Stamattina abbiamo presentato un'offerta, ma è una delle tante che presentiamo in questa fase. Parliamo di un giocatore dello Schalke, per cui dipende da quello che decideranno i tedeschi. Noi non abbiamo fretta, gran parte del lavoro è stato fatto e dobbiamo solo completare l'organico con un paio di ciliegine sulla torta".

SCHALKE: "RIFIUTATA OFFERTA JUVE"Lo Schalke 04 ha rifiutato l'offerta della Juventus per Julian Draxler (1 milione per il prestito più 20 per il diritto di riscatto). Lo ha annunciato con un tweet il ds del club tedesco, Horst Heldt. "Questo pomeriggio abbiamo ricevuto e rifiutato un'offerta per Julian Draxler da parte della Juventus".



#Heldt: "This afternoon we received and rejected a bid for Julian #Draxler from @juventusfcen." #s04 pic.twitter.com/HVgrzHQyct — FC Schalke 04 (@s04_en) 27 Luglio 2015

RUMMENIGGE: "NESSUNA OFFERTA JUVE PER GOETZE"Ai microfoni di Kicker, Karl-Heinz Rummenigge nega l'esistenza di una trattativa con la Juve per Mario Goetze. "Non so se la Juventus sia in contatto con lui - ha spiegato Kalle -. Ho l'impressione che Mario voglia rimanere. Se fossi il suo agente gli consiglierei di rimanere e dare il massimo per il Bayern Monaco. Né lui né il suo procuratore sono venuti a parlare con me, non c'è stata alcuna richiesta ufficiale da parte della Juventus".

BONUCCI HA RINNOVATO FINO AL 2020Leonardo Bonucci ha rinnovato con la Juventus fino al 2020 a 3,5 milioni di euro a stagione più bonus. Domani alle 12 ci sarà una conferenza stampa del difensore e accanto a lui ci sarà Andrea Agnelli.

DRAXLER-VIDAL, L'INCROCIOPer chiudere l'affare Draxler, la Juve deve chiudere anche l'affare-Vidal. Nel senso che il club bianconero, quotato in Borsa, deve prima sistemare le carte della cessione (già avvenuta) dei cileno al Bayern e quindi procedere all'offerta ufficiale per lo Schalke. Non si tratta di lunghe attese, ma solo di ore e di burocrazia. Beppe Marotta ha in agenda il viaggio in Germania a metà settimana: l'ultimatum del club tedesco è da tenere in conto, ma non si è dinanzi al tutto o niente.

SIQUEIRA, L'ATLETICO MADRID ATTENDE IL RILANCIOL'Atletico Madrid ha già rifiutato un'offerta da 8 milioni della Juventus per Siqueira. Gli spagnoli attendono un rilancio, ma è forte la concorrenza del Psg.

ISCO RIMANE IL SOGNOPer la trequarti è sempre Isco il sogno di Massimiliano Allegri. Ma Rafa Benitez, al momento, non ha nessuna intenzione di privarsi del suo fantasista.

SIQUEIRA FAVORITO PER LA FASCIALe difficoltà di arrivare ad Alex Sandro, terzino del Porto, hanno portato i bianconeri a virare su Siqueira, sul quale c'è l'interesse del Psg. La Juve però ha già trovato l'accordo col giocatore: secondo Tuttosport è pronto un contratto di 3 anni a 2 milioni a stagione. Marotta dovrà prima definire l'affare Draxler, poi aprirà la trattativa con l'Atletico Madrid, più disponibile a cedere il giocatore rispetto allo scorso gennaio, quando i bianconeri avevano già fatto un sondaggio.

ASTORI SI OFFREIl quotidiano Tuttosport riporta un'indiscrezione secondo cui Astori, sedotto e abbandonato dal Napoli, si sia offerto alla Juventus. Il difensore ha ottimi rapporti con Allegri sin dai tempi di Cagliari e anche i bianconeri avrebbero in mano due carte spendibili coi rossoblù, ovvero il possibile prestito di Cerri e la stretta sul ghanese Donsah. Possibile però che i bianconeri, per il momento, confermino Rugani come prima riserva della batteria di difensori centrali.

INTERESSA CEBALLOSSecondo quanto riporta As, il quotidiano spagnolo, Juventus e Arsenal starebbero seguendo Dani Ceballos, il talento del Betis Siviglia. I Gunners sembrano essere in vantaggio: Ceballos non ha ancora rinnovato con il club iberico.

DE BRUYNE VICINO AL MANCHESTER CITYKevin De Bruyne è più lontano dalla Juventus: il centrocampista classe 1991 del Wolfsburg è ormai a un passo dal Manchester City. In Inghilterra parlano addirittura di un'offerta da 60 milioni di euro per il cartellino del belga.

SCATTO SIQUEIRA: C'E' L'OFFERTALa Juventus va in pressing sull'Atletico Madrid per Siqueira: per il terzino sono pronti 8 milioni di euro più bonus. C'è da battere la concorrenza del Psg. Alex Sandro, invece, si complica: su di lui c'è il Manchester City.