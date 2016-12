26 luglio 2015 Juve, mercato live: Draxler ad un passo. Siqueira favorito per la fascia Nei prossimi giorni Marotta parlerà con lo Schalke

DRAXLER, 48 ORE PER CHIUDEREJuve e Draxler, l'affare si può chiudere nelle prossime 48 ore. L'accordo col giocatore c'è già: pronto un contratto fino al 2020 da 3 milioni a stagione più bonus. Marotta ora parlerà con lo Schalke: proporrà di nuovo il prestito, mentre i tedeschi partiranno ancora dalla richiesta di 30 milioni. Ma le parti sono molto più vicine, anche perché il Wolfsburg si è chiamato fuori dalla corsa al giocatore.

SIQUEIRA FAVORITO PER LA FASCIALe difficoltà di arrivare ad Alex Sandro, terzino del Porto, hanno portato i bianconeri a virare su Siqueira, sul quale c'è l'interesse del Psg. La Juve però ha già trovato l'accordo col giocatore: secondo Tuttosport è pronto un contratto di 3 anni a 2 milioni a stagione. Marotta dovrà prima definire l'affare Draxler, poi aprirà la trattativa con l'Atletico Madrid, più disponibile a cedere il giocatore rispetto allo scorso gennaio, quando i bianconeri avevano già fatto un sondaggio.

ASTORI SI OFFREIl quotidiano Tuttosport riporta un'indiscrezione secondo cui Astori, sedotto e abbandonato dal Napoli, si sia offerto alla Juventus. Il difensore ha ottimi rapporti con Allegri sin dai tempi di Cagliari e anche i bianconeri avrebbero in mano due carte spendibili coi rossoblù, ovvero il possibile prestito di Cerri e la stretta sul ghanese Donsah. Possibile però che i bianconeri, per il momento, confermino Rugani come prima riserva della batteria di difensori centrali.

INTERESSA CEBALLOSSecondo quanto riporta As, il quotidiano spagnolo, Juventus e Arsenal starebbero seguendo Dani Ceballos, il talento del Betis Siviglia. I Gunners sembrano essere in vantaggio: Ceballos non ha ancora rinnovato con il club iberico.

DE BRUYNE VICINO AL MANCHESTER CITYKevin De Bruyne è più lontano dalla Juventus: il centrocampista classe 1991 del Wolfsburg è ormai a un passo dal Manchester City. In Inghilterra parlano addirittura di un'offerta da 60 milioni di euro per il cartellino del belga.

SCATTO SIQUEIRA: C'E' L'OFFERTALa Juventus va in pressing sull'Atletico Madrid per Siqueira: per il terzino sono pronti 8 milioni di euro più bonus. C'è da battere la concorrenza del Psg. Alex Sandro, invece, si complica: su di lui c'è il Manchester City.

ANCORA OFFERTE PER COMANBeppe Marotta deve ancora rimandare al mittente le offerte di Arsenal e Bayern Monaco per Coman. Entrambi i club hanno offerto 15 milioni di euro per il talento francese.

IL SIVIGLIA INSISTE PER ISLADopo l'anno trascorso al Qpr, che non lo ha riscattato, Isla è ormai a un passo dal Siviglia. Il clun andaluso sta insistendo con la Juventus.

JUVE-DRAXLER: LE CIFRE DELL'INGAGGIOE' intesa totale tra la Juve e Draxler. Si parla di un ingaggio di 3,5 milioni a stagione più bonus. Ora Beppe Marotta è pronto al blitz in Germania per chiudere la trattativa con lo Schalke.

DRAXLER, MAROTTA VA IN GERMANIAFine settimana di attesa, alla Juventus, per la trattativa Draxler. Ma siccome qualcosa sta accadendo, il Wolfsburg che bussa alla porta dello Schalke per Draxler, ecco che Beppe Marotta ha messo in agenda un viaggio in Germania,a Gelsenkirchen, per capire e fare il punto della situazione. Il giorno sarebbe lunedì, ma lunedì è il giorno dei calendari della Serie A (a Expo 2015), dunque è presumibile che Marotta si muova martedì per evitare sorprese negative.