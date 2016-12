Juve, mercato live: Cuadrado obiettivo principale

TOTTENHAM: 15 MILIONI PER LLORENTE

Il Tottenham avrebbe pronti 15 milioni di euro per convincere la Juve a cedere Fernando Llorente. Offerta che i bianconeri riterrebbero adeguata, anche se l'attaccante spagnolo preferirebbe il Porto.

LAVEZZI, L'AGENTE: "DESTINAZIONE GRADITA"

"Per ora non siamo stati contattati e non c'è proprio niente. Ma di sicuro con la Juventus abbiamo ottimi rapporti e sarebbe una destinazione di assoluto gradimento. Lavezzi comunque ha un contratto di un altro anno e potrebbe rimanere al Psg". Così Alejandro Mazzoni, manager del Pocho, in un'intervista a Tuttosport.

CUADRADO OBIETTIVO PRINCIPALE

È Juan Cuadrado l'obiettivo principale della Juventus. Secono quanto riporta Tuttosport Mourinho avrebbe dato l'ok alla questione. Il Chelsea chiede 34 milioni, Marotta propone un prestito con diritto di riscatto tra 12 mesi a 26 milioni. Parti distanti, ma si farà un tentativo.

NON SOLO VADALA': TEVEZ PORTA ANCHE BETANCUR

Dopo l'annuncio ufficiale del Boca della firma di Tevez (che verrà presentato lunedì alle 18.30), la Gazzetta dello Sport svela i termini della trattativa che hanno riportato l'Apache a Buenos Aires. Oltre al conguaglio economico, alla Juve arriva subito Guido Vadalà, classe '97, che giocherà nella primavera. La Juve ha opzionato altri tre giovani del vivaio: il più importante è Rodrigo Betancur, uruguaiano 18enne, vero gioiello. Gli altri due sono Franco Cristaldo (1996, centrocampista) e Cristian Pavon (argentino, classe 1996).

POGBA BARÇA NEL 2016

Luis Enrique non ha chiesto Paul Pogba per questa stagione. Come spiega il Mundo Deportivo, l'operazione Pogba al Barcellona è principalmente legata alle promesse elettorali, soprattutto a quelle di Laporta, che ha nel calciatore francese il cavallo di battaglia: vorrebbe portarlo al Barça anche subito. In tutto questo emerge come i catalani siano spaventati, più che dal prezzo del cartellino, dalle richieste di ingaggio che potrebbe avanzare l'agente del centrocampista, Mino Raiola: 25 milioni di euro lordi a stagione. Pogba diventerebbe il secondo più pagato del club, dopo Messi. Una mossa che minerebbe gli equilibri di spogliatoio. Per questo il Barcellona aspetterà ancora una stagione prima di sferrare l'assalto.

MD, RAIOLA CHIEDE PER POGBA IL 10% DI COMMISSIONI

Pogba? Costa più di quanto si potesse immaginare. Il Barcellona fa i conti con il colpo dell'estate e scopre, scrive il Mundo Deportivo, che tra gli ostacoli da superare c'è Mino Raiola. L'agente del francese, dice il quotidiano spagnolo, pretende infatti per sé una commissione del 10% che farebbe quindi lievitare ulteriormente il costo totale dell'operazione

MOURINHO CONFERMA OSCAR

C'è José Mourinho sulla strada tra Oscar e la Juve. Lo Special One, secondo Tuttosport, ha convocato il trequartista brasiliano per un colloquio, confermandogli la fiducia e la centralità nel progetto del Chelsea. A questo punto sembra davvero difficile riuscire a strappare il brasiliano, che costa 40 milioni di euro. Discorso diverso per Cuadrado: la Juve volerà di nuovo a Londra per trattare il colombiano.

KHEDIRA VUOLE OZIL

"In campo Ozil è un genio, nel suo ruolo è il migliore al mondo. Per me è un amico vero, se vuoi vincerlo devi averlo in squadra". Così Khedira ha parlato a Tuttosport, spingendo la Juve verso Ozil. Ma per sferrare un assalto del genere servirebbe una cessione. Magari proprio all'Arsenal, che sta pensando a Vidal.

CONTATTI COL PSG PER LAVEZZI

Dopo l'addio a Tevez, la Juve è sempre a caccia di un numero 10. E secondo quanto riferito da Niccolò Ceccarini durante Calciomercato su Prermium Sport, i bianconeri starebbero valutando la possibilità di far rientrare in Italia Lavezzi. Marotta avrebbe già avviato dei contatti col Psg per capire la fattibilità dell'operazione.

OGBONNA AL WEST HAM PER 11 MILIONI

Adesso è ufficiale, Angelo Ogbonna è un nuovo giocatore del West Ham. Il difensore, dopo aver sostenuto le visite mediche, ha firmato un quadriennale: "Non vedo l'ora di cominciare, sono pronto per questa nuova avventura", le sue prime parole. La Juve incasserà 11 milioni di euro, pagabili in 3 anni. Questa operazione genera una plusvalenza di 2,3 milioni di euro.

ABDENNOUR, SI INSERISCE L'ATLETICO

L'Atletico Madrid continua a inserirsi nelle trattative dei club italiani. L'ultimo giocatore finito nel mirino dei Colchoneros è Abdennour, difensore dei Monaco accostato ad esempio alla Juve. I bianconeri, va detto, ultimamente avevano un po' mollato la presa preferendo Nastasic.

NASTASIC COSTA 13 MILIONI

Il difensore dello Schalke, Nastasic, costa 13 milioni di euro. La Juventus è avvisata. Il giocatore, l'anno scorso in prestito allo Schalke 04, ha già giocato in Italia, nella Fiorentina.

PIACE ALEX SANDRO DEL PORTO

Il Porto vuole Llorente, ma la Juventus chiede 12 milioni per l'attaccante spagnolo. E un altro ostacolo per i lusitani è l'ingaggio dell'attaccante: 4,5 milioni all'anno. Allora ecco che spunta una contropartita, gradita a Beppe Marotta: Alex Sandro, il terzino brasiliano che gli osservatori bianconeri avevano già visionato durante la sfida di Champions League tra Porto e Bayern Monaco.

JUVE SULLE TRACCE DI OZIL

Secondo TuttoSport, la Juventus ha un nome nuovo sul taccuino dopo quelli di Oscar e Berardi. Il club campione d'Italia avrebbe fatto un sondaggio con l'Arsenal per Mesut Ozil: costa 40 milioni e il suo arrivo è legato alla cessione di uno tra Pogba e Vidal.