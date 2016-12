23 agosto 2015 Juve, mercato live: Cuadrado è fatta. Il Chelsea ha detto sì prestito Il colombiano nemmeno in panchina contro il West Bromwich. Atteso domani a Torino

PIACE LEMINA DEL MARSIGLIA La Juve ha messo gli occhi su Mario Lemina del Marsiglia. In Francia scrivono di un'offerta di 12 milioni di euro dei bianconeri per il centrocampista classe 1993.

CUADRADO-JUVE, E' FATTACuadrado-Juve, l'affare è fatto. Poco prima delle 16, è arrivata la conferma che la trattativa col Chelsea è arrivata a un punto conclusivo e sarà perfezionata nelle prossime ore. Cuadrado dovrebbe arrivare a Torino già domani, lunedì. La formula concordata fra i due club prevede il prestito per una stagione con il riscatto per la prossima estate.

CUADRADO NEMMENO IN PANCA CONTRO IL WEST BROMWICHCuadrado non va nemmeno in panchina nella sfida tra West Bromwich Albion e Chelsea. Il colombiano, a questo punto, è sempre più vicino alla Juventus.

IL SIVIGLIA INSISTE PER LLORENTEFernando Llorente è sempre nel mirino del Siviglia. Come riporta El Mundo Deportivo, gli andalusi sono ottimisti sull'esito della trattativa per lo spagnolo, ma nel frattempo si stanno cautelando con Carroll attaccante del West Ham che piace ad Emery.

ACCORDO PER CUADRADOCuadrado sta per sbarcare alla Juventus. I dirigenti bianconeri hanno raggiunto un accordo di massima con il Chelsea, disposto a cederlo per un anno in prestito, in cambio di una cifra tra 1,5 e 2 milioni. Se l'accordo verrà perfezionato tra oggi e domani, l'ex viola potrebbe arrivare a Torino già domani.

SI SPERA IN DRAXLERIn gol contro il Darmstadt, Draxler pensa al futuro: "Sono contento per la mia rete e la mia prestazione ma non certamente per il risultato. Il mio futuro? Non dovete parlare con me, ma con il mio club. Io posso solo dire che per ora sono un giocatore dello Schalke e no sono felice. Potrebbe anche succedere che da qui alla fine del mese la situazione possa cambiare, ma ripeto che per ora penso solo a giocare per lo Schalke ed a farlo nel modo migliore. Ma è innegabile che l'interesse di alcuni grandi club mi abbia fatto molto piacere". Che qualcosa possa succedere lo ha confermato anche il ds, Horst Heldt, alla Bild: "Dopo la prima offerta che abbiamo respinto non ci sono più stati contatti con il club italiano. Ma mi sa che faranno un ultimo tentativo nelle prossime ore". Secondo i media tedeschi, lo Schalke sarebbe pronto ad accettare l'offerta bianconera di 15 milioni + 15 di bonus.

COMAN, ORA PUO' ESSERE ADDIONegli ultimi giorni di mercato Coman potrebbe essere ceduto. Il Bayern Monaco continua il pressing per il talento francese e potrebbe offrire addirittura 20 milioni di euro. Una cifra che farebbe vacillare le certezze bianconere.

SI RIAPRE LA PISTA CHE PORTA A CUADRADOSi è riaperta, in casa Juve, la pista che porta a Cuadrado. Il Chelsea sembra infatti aver deciso di lasciar partire il colombiano con il prestito secco. Con questa formula i bianconeri lo prenderebbero in seria considerazione

POGBA INCEDIBILE PER LA JUVENTUS Da Torino arriva la smentita: Pogba non si muove dalla Juventus. Per i bianconeri il centrocampista è incedibile. Niente Chelsea all'orizzonte come scrivono in Inghilterra.

SUN: JUVE-CHELSEA, ACCORDO TROVATO PER POGBANotizia clamorosa del Sun: Juventus e Chelsea avrebbeto trovato l'accordo per Paul Pogba. Ma è ancora più clamorosa la cifra per la chiusura dell'affare. Sempre come riporta il Sun l'intesa sarebbe stata trovata per 95 milioni di euro. Exclusive: Chelsea agree £69million fee to sign Paul Pogba from Juventus http://t.co/qUkVxE7Umd #cfc #juve pic.twitter.com/wLvtPHIGfW — The Sun (@TheSun) 22 Agosto 2015

BENITEZ: "CASEMIRO RESTA QUA"Benitez ha chiuso le porte a un passaggio di Casemiro alla Juve. "Casemiro, come altri giocatori, è molto importante per la squadra, non partirà", ha detto l'allenatore del Real Madrid.

DS SCHALKE: "PER DRAXLER FORSE FARANNO UN ALTRO TENTATIVO"Il direttore sportivo dello Schalke, Horst Heldt, ha parlato ancora di Julian Draxler, seguito dalla Juventus: "Dopo la prima offerta che abbiamo respinto non ci sono stati più contatti con la Juventus. Ma mi sa che faranno un ultimo tentativo nelle prossime ore".

VAZQUEZ TENTATO DALLA JUVENTUSDifficile, difficilissimo. Ma non impossibile. Il trequartista per Allegri potrebbe essere Franco Vazquez. L'italo-argentino è stato dichiarato a più riprese incedibile dal Palermo, ma il giocatore potrebbe spingere per la cessione last minute. Al minimo segnale di Zamparini i bianconeri sono pronti a reagire.

25-30 MILIONI PER GUNDOGANL'emergenza a centrocampo ha sottolineato una mancanza in rosa per la Juventus: il centrocampista. La pista che porta a Gundogan del Borussia Dortmund si è riaperta e Marotta sarebbe pronto a dirottare i 25-30 milioni pensati per Draxler sul centrocampista del Borussia Dortmund.

ALEX TEXEIRA SI E' PROPOSTOPioggia di offerta in sede alla Juventus. Per il ruolo di trequartista è stato proposto ai bianconeri anche Alex Texeira dello Shakhtar Donestk. Al momento però è una pista freddissima.

PRONTO BLITZ PER MKHITARYAN Mentre si attende l'evolversi della trattativa per Draxler, la Juve pensa ad altri due obiettivi. Verrà fatto un tentativo per Isco, che ha una clausola da 150 milioni di euro, che costerebbe oltre 50 milioni ed è il 'cocco' di Florentino Perez. I dirigenti della Juventus dopo la partita con l'Udinese voleranno in Germania: molto probabile una missione per strappare Mkhitaryan al Borussia Dortmund. Pronta un'offerta da oltre 20 milioni. Tramontata la pista Cuadrado.