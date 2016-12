24 agosto 2015 Juve, mercato live: Cuadrado è arrivato alla Malpensa Martedì le visite mediche. Continuano i contatti per Draxler. E Montolivo...

CUADRADO E' ARRIVATO ALLA MALPENSACuadrado è pronto per iniziare la sua nuova avventura alla Juve. Il colombiano è atterrato all'aeroporto della Malpensa ed è stato accolto dall'entusiasmo di almeno un centinaio di tifosi.



WEST HAM: ZAZA PRENDE TEMPONon è ancora chiuso il passaggio di Zaza al West Ham con la formula del prestito a 2 milioni di euro + 16 per il riscatto. Il giocatore si è preso un po' di tempo per decidere.

DRAXLER, PROSEGUONO I CONTATTIProseguono i contatti tra la Juve e lo Schalke per Draxler, pista sempre vivissima. Il club tedesco vuole 32,5 milioni di euro, trattabili a 30, ma con investimento immediato. I bianconeri propongono 20 milioni più bonus. Si va avanti.



CUADRADO STASERA A TORINOAggiornamenti da Cuadrado. Il colombiano è annunciato in arrivo già questa sera, a tarda sera, a Torino. Domani, Cuadrado si sottoporrà alle visite mediche, poi firmerà il contratto con la Juve.

MONTOLIVO, NESSUNA TRATTATIVAAi pensieri di Allegri (pensare a Montolivo ci sta), si frappone la strategia del Milan che non ha nessuna intenzione di privarsi del centrocampista, nonché capitano. Dunque la suggestione rimane tale. Montolivo non si muove da casa Milan.

ALLEGRI PENSA A MONTOLIVO Una voce clamorosa: la Juventus sta pensando a Riccardo Montolivo come sostituto di Pirlo. Il capitano del Milan piace da sempre ad Allegri. La trattativa potrebbe decollare da un momento all'altro, per ora solo un sondaggio dei bianconeri. Montolivo è al Milan dal luglio 2012, contratto quadriennale che scade il 30 giugno 2016. Con Allegri in rossonero ha disputato una stagione e mezzo, fino al gennaio 2014 quando l'attuale tecnico della Juve era stato esonerato per fare posto a Seedorf.

DE CEGLIE VA ALLA SAMPPaolo De Ceglie lascia la Juve: il terzino sinistro è andato in prestito secco alla Sampdoria. E nel primo pomeriggio ha trovato l'accordo col club di Ferrero. Un rinforzo che Zenga ha fortemente voluto.

DOMANI ARRIVA CUADRADO Juan Cuadrado è pronto a sbarcare a Torino: l'affare si è sbloccato, trovato un accordo per il prestito oneroso (1,5 milioni). Il colombiano sbarcherà a Torino domani mattina per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto.

LEMINA: "MI PIACEREBBE GIOCARE NELLA JUVENTUS"Juventus vicina a Mario Lemina. "Mi piacerebbe giocare nella Juventus. Il Marsiglia, però, mi ha dato tanto, mi ha fatto crescere come giocatore e se il mister ha bisogno di me io ci sono. Al momento sono solo rumors", le parole del centrocampista classe 1993.

ZAZA VA AL WEST HAMReal Madrid, Siviglia e Tottenham non si sono mai avvicinate alle richieste della Juventus per Llorente. A quelle condizioni, lo spagnolo rimarrà a Torino. Per questo Simone Zaza sarà ceduto in prestito. Su di lui c'è il West Ham: 3 milioni per il prestito e 15 per il riscatto. Al giocatore è stato offerto un ingaggio da 1,5 milioni di euro all'anno. Il giocatore ritroverà così Ogbonna.

PIACE LEMINA DEL MARSIGLIA La Juve ha messo gli occhi su Mario Lemina del Marsiglia. In Francia scrivono di un'offerta di 12 milioni di euro dei bianconeri per il centrocampista classe 1993.

CUADRADO-JUVE, E' FATTACuadrado-Juve, l'affare è fatto. Poco prima delle 16, è arrivata la conferma che la trattativa col Chelsea è arrivata a un punto conclusivo e sarà perfezionata nelle prossime ore. Cuadrado dovrebbe arrivare a Torino già domani, lunedì. La formula concordata fra i due club prevede il prestito per una stagione con il riscatto per la prossima estate.

CUADRADO NEMMENO IN PANCA CONTRO IL WEST BROMWICHCuadrado non va nemmeno in panchina nella sfida tra West Bromwich Albion e Chelsea. Il colombiano, a questo punto, è sempre più vicino alla Juventus.

IL SIVIGLIA INSISTE PER LLORENTEFernando Llorente è sempre nel mirino del Siviglia. Come riporta El Mundo Deportivo, gli andalusi sono ottimisti sull'esito della trattativa per lo spagnolo, ma nel frattempo si stanno cautelando con Carroll attaccante del West Ham che piace ad Emery.

SI SPERA IN DRAXLERIn gol contro il Darmstadt, Draxler pensa al futuro: "Sono contento per la mia rete e la mia prestazione ma non certamente per il risultato. Il mio futuro? Non dovete parlare con me, ma con il mio club. Io posso solo dire che per ora sono un giocatore dello Schalke e no sono felice. Potrebbe anche succedere che da qui alla fine del mese la situazione possa cambiare, ma ripeto che per ora penso solo a giocare per lo Schalke ed a farlo nel modo migliore. Ma è innegabile che l'interesse di alcuni grandi club mi abbia fatto molto piacere". Che qualcosa possa succedere lo ha confermato anche il ds, Horst Heldt, alla Bild: "Dopo la prima offerta che abbiamo respinto non ci sono più stati contatti con il club italiano. Ma mi sa che faranno un ultimo tentativo nelle prossime ore". Secondo i media tedeschi, lo Schalke sarebbe pronto ad accettare l'offerta bianconera di 15 milioni + 15 di bonus.

COMAN, ORA PUO' ESSERE ADDIONegli ultimi giorni di mercato Coman potrebbe essere ceduto. Il Bayern Monaco continua il pressing per il talento francese e potrebbe offrire addirittura 20 milioni di euro. Una cifra che farebbe vacillare le certezze bianconere.

POGBA INCEDIBILE PER LA JUVENTUS Da Torino arriva la smentita: Pogba non si muove dalla Juventus. Per i bianconeri il centrocampista è incedibile. Niente Chelsea all'orizzonte come scrivono in Inghilterra.