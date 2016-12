10 agosto 2015 Juve, mercato live: Continuano i contatti per Draxler Lʼofferta è di 15 milioni più 9 di bonus: lo Schalke ci pensa

RIFIUTATA OFFERTA PER ABDENNOUR Il Monaco ha rifiutato un'offerta della Juventus, giudicata troppo bassa, per Aymen Abdennour. Il difensore tunisino è sul mercato e perciò interessa a molti club europei: valutato 25 milioni di euro dal club monegasco, non intende privarsene per cifre più basse.

CONTINUANO I CONTATTI PER DRAXLEROggi potrebbero esserci altri contatti per Draxler. La Juventus aveva offerto 15 milioni più 9 di bonus: offerta alla quale lo Schalke si era detto interessato.

DOPPIA RICHIESTA DEL SIVIGLIA: LLORENTE E ISLAIl Siviglia non molla la presa. Il club andaluso domani sarà impegnato nella finale di Supercoppa Europea contro il Barcellona e continua a lavorare sul mercato. Il tecnico Emery è stato chiaro con la dirigenza del suo club: vuole Llorente e Isla.

ALTRO SONDAGGIO PER GUNDOGANBeppe Marotta continua a informarsi su Gundogan con il Borussia Dortmund. Il club tedesco, al momento, rimane sulla sua richiesta: 30 milioni di euro. Una cifra considerata alta dai bianconeri.

LA JUVE CHIUDE PER SIQUEIRAEntro 48 ore la Juventus chiuderà per Siqueira con l'Atletico Madrid. Il difensore ha già un accordo con i bianconeri e arriverà con un prestito oneroso di 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 7.

VIRATA SU GUNDOGANSi complica la caccia della Juve al trequartista chiesto da Max Allegri. Nelle ultime ore, infatti, Manchester United e Arsenal si sarebbero fatte aventi con Bayern e Schalke per Goetze e Draxler, i due giocatori nel mirino di Beppe Marotta. La concorrenza spietata delle inglesi potrebbe convincere i bianconeri a cambiare rotta, virando su un centrocampista puro come Ilkay Gundogan, in uscita dal Borussia Dortmund.

PEPE A UN PASSO DAL CHIEVOSeconde parte di visite mediche per Simone Pepe che presto potrebbe diventare un giocatore del Chievo Verona. Attesa per l'ufficialità.

DALLA SPAGNA: REAL-POGBA A OGNI COSTODalla Spagna tornano a parlare del Real Madrid su Paul Pogba. Secondo El Pais i Blancos sarebbero disposti ad avere il francese a "ogni costo".

LO SCHALKE APRE PER DRAXLERSpiragli di luce per Julian Draxler. Dopo la chiusura di Sammer su Goetze, sembra che ci sia una schiarita per il giovane talento dello Schalke 04. Il club tedesco, infatti, sarebbe disposto ad accettare l'offerta bianconera di 15 milioni di euro più 9 di bonus, vista la volontà del giocatore di andare a Torino e il rischio di non poter incassare la stessa somma in futuro.

ANCHE GUNDOGAN NEL MIRINOLa Juve riapre la pista che porta a Ikay Gundogan. I bianconeri sarebbero alla finestra per il giocatore del Borussia Dortmund, capace di ricoprire sia il ruolo di trequartista, sia quello di mediano.

MAROTTA: "PER DRAXLER E GOETZE SOLO SONDAGGI"Beppe Marotta ha fatto il punto sul mercato della Juve. Come scrive tuttojuve.com, il dg dei bianconeri ha spiegato ad esempio la situazione di Draxler e Goetze: "Sono sondaggi che poi non sono sfociati in trattative vere e proprie"