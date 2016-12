Juve, mercato live: contatto con l'Atletico per Siqueira

23 luglio 2015 Juve, mercato live: contatto con lʼAtletico per Siqueira Vidal annunciato al Bayern, Marotta dallo Schalke per Draxler. Attesa per la risposta di Goetze

CONTATTO CON L'ATLETICO PER SIQUEIRAC'è stato il primo contatto tra la Juve e l'Atletico Madrid per il passaggio di Siqueira, chiuso dall'arrivo di Filipe Luis, in bianconero. Gli spagnoli lo valutano 10 milioni di euro. Alex Sandro, comunque, resta la prima scelta.

DALLA FRANCIA: JUVE SU SAINT-MAXIMINIn Francia si parla di un interessamento della Juve per Allan Saint-Maximin, 18enne esterno d'attacco del Saint-Etienne. Durante la stagione sarebbe stato visionato più volte dai bianconeri. In scadenza nel 2019, è valutato 5/7 milioni di euro.

RUMMENIGGE A GOETZE: "RESTI E LOTTI"Il Bayern Monaco gela la Juve per Goetze: "Resti a Monaco e lotti per un posto", il messaggio di Karl Heinz Rummenigge al giocatore in conferenza stampa a Guangzhou.

VIDAL UFFICIALE AL BAYERN: "CON NOI LA PROSSIMA SETTIMANA"Arturo Vidal è ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco. E' stato il club tedesco a rendere nota l'intesa con i bianconeri per il centrocampista cileno attraverso il proprio sito. A confermare l'operazione anche Rummenigge: "Posso confermare che in linea di principio abbiamo raggiunto l'accordo con entrambe le parti, la Juventus e il giocatore. Mancano solo le visite mediche e la firma del contratto - ha detto il presidente dei bavaresi - Potrebbe iniziare ad allenarsi con noi già la prossima settimana".

DRAXLER, MAROTTA VOLA DALLO SCHALKELa Juve stringe per Julian Draxler. Dopo aver trovato l'accordo con il giocatore, per cui è pronto un contratto di cinque anni a quattro milioni a stagione, ora il club bianconero è in piena trattativa con lo Schalke 04. All'inizio della prossima settimana, con tutta probabilità già lunedì, il dg Beppe Marotta volerà in Germania per incontrare i dirigenti del club tedesco e dare una svolta importante all'operazione. Lo Schalke vuole 30 milioni di euro e al massimo potrebbe valutare il prestito con diritto di riscatto obbligatorio; dal canto suo la Juve punta al prestito oneroso con diritto di riscatto facoltativo, tenendo anche conto dei guai fisici avuti dal giocatore belle ultime stagioni.

DRAXLER: LOMBARDO: "HA COLPI ALLA ZIDANE""Draxler si è ripreso bene dall'ultimo infortunio e se sta bene sa essere devastante. Può essere impiegato sia da esterno d'attacco che da trequartista e sono convinto che in futuro Julian possa diventare anche un regista davanti alla difesa, alla Pirlo. Paragoni? Per i movimenti che fa con le caviglie e in certi colpi mi ricorda Zidane, ovviamente con lo dovute proporzioni visto che Zizou è un mostro assoluto". Parola a Tuttosport dell'ex Juventus, Attilio Lombardo, che lo ha allenato durante l'avventura della scorsa stagione come vice di Roberto Di Matteo sulla panchina dello Schalke 04.

GOETZE NON ESCLUDE DRAXLERL'assalto a Goetze non chiude la pista Draxler. La Juve ha incontrato in giornata a Milano gli intermediari del giocatore dello Schalke: c'è un accordo di contratto a 2,7/3 milioni a stagione. Marotta conta di regalare ad Allegri almeno un colpo di mercato, ma possibilmente due, entro una decina di giorni. Anche per Draxler la Juve punta al prestito, lo Schalke deve decidere.

GOETZE, TORNA L'OTTIMISMOLa Juve torna a lavorare su Mario Goetze, nonostante il viaggio del ds Paratici in Germania e l'accordo con l'agente di Julian Draxler dello Schalke (contratto di cinque anni a 4 milioni netti a stagione). Tra i dirigenti bianconeri regna ora un cauto ottimismo riguardo al giocatore del Bayern Monaco. La Juve e il club bavarese - come ha rivelato Paolo Bargiggia nel corso di Premium Sport - hanno in pratica già l'accordo per il prestito di Goetze. Ma il Bayern sta aspettando che sia Goetze a dire l'ultima parola.

BONUCCI, TUTTO OK PER IL RINNOVOParti sempre più vicine al rinnovo di Leonardo Bonucci alla Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport si va verso un quinquennale da 3,5 milioni più bonus, in pratica lo stesso trattamento riservato a Claudio Marchisio. Bonucci è arrivato in bianconero nel 2010.

BENATIA SI OFFREMehdi Benatia si sarebbe offerto alla Juventus, come riporta Tuttosport. Il difensore avrebbe voglia di lasciare il Bayern Monaco e tramite il suo entourage ha contattato i bianconeri. Guardiola lo valuta 25 milioni di euro.

L'AGENTE DI DRAXLER: "A 25 MLN SI CHIUDE"La clausola rescissoria di 45 milioni di euro per Draxler non è più valida, un bel vantaggio per la Juve. A confermarlo è l'agente del tedesco dello Schalke, Roger Wittman: "E' vero. Il termine della validità della clausola rescissoria è scaduto il 30 giugno e questa data varrà anche per le prossime due stagioni visto che il contratto del giocatore con lo Schalke scadrà nel giugno del 2018. E' anche vero che stiamo trattando con la Juve e secondo me sui 25 milioni l'affare si può concludere", le parole riportate da Tuttosport.

NON SOLO ALEX SANDRO: C'E' SIQUEIRAIl Porto sarebbe pronto a fare lo sconto alla Juve per Alex Sandro, riducendo la clausola da 50 a a 25 milioni di euro, e magari inserendo nell'operazione Llorente. Intanto, però, dall'Atletico Madrid è arrivata l'apertura per la cessione di Siqueira, messo da parte dal ritorno di Filipe Luis.

DRAXLER HA DETTO SI' ALLA JUVEJulian Draxler ha detto sì alla Juventus. I bianconeri, dopo aver ricevuto l'ok a trattare con il giocatore dallo Schalke 04, hanno raggiunto un'intesa di massima con il tedesco che ha dato l'ok al trasferimento. La trattativa comunque non è delle più semplici per via della richiesta alta di 30 milioni di euro della squadra di Gelsenkirchen.