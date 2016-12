20 agosto 2015 Juve, mercato live: Chelsea su Pogba, pronti 85 milioni I tabloid titolano sulla volontà di Mourinho di portare a Londra il francese

DALL'INGHILTERRA: IL CHELSEA OFFRE 85 MLN PER POGBA Il titolo del Daily Star parla chiaro: Mourinho vuole Pogba e il Chelsea è pronto a mettere sul tavolo 60 mln di sterline, vale a dire quasi 85 mln di euro. Enorme la disponibilità di denaro per i Blues, secondo il tabloid inglese, visto che altri 40 mln di sterline verrebbero dirottate su John Stones dell'Everton. Notizia, ovviamente, tutta da verificare.

RISALGONO LE QUOTAZIONI DI CUADRADO L'arrivo di Pedro al Chelsea e le chiusure di Schalke e Dortmund per Draxler e Mkhitaryan. Ecco perché risalgono le quotazioni di Cuadrado in chiave Juve: un affare last-minute sempre più possibile.

DAL PORTOGALLO: ANCHE LA JUVE SU CRISTANTESecondo quanto riferito da O Jogo, Juventus e Inter sarebbero interessate a Bryan Cristante. Il centrocampista italiano del Benfica piace ai due club, che starebbero pensando di riportare il classe '95 in Serie A dopo una sola stagione. Il Benfica valuta l'ex Milan circa 7 milioni.

LLORENTE AL SIVIGLIA A FINE MERCATOLlorente in prestito al Siviglia: secondo Diario de Sivilla l'accordo tra le parti è totale e l'ex Athletic Bilbao. Il passaggio sarà però ufficializzato soltanto quando la Juve prenderà il trequartista.

INSIDIA LIVERPOOL PER MKHITARYANSecondo quanto riferito dal Daily Mirror, il Liverpool vuole anticipare la Juventus per Henrikh Mkhitaryan. I Reds hanno inviato una prima offerta al Borussia Dortmund di 21 milioni di euro, su indicazione del manager Brendan Rodgers.

UFFICIALE, ALEX SANDRO ALLA JUVE PER 26 MLNAlex Sandro alla Juventus, adesso è ufficiale. A comunicare il trasferimento del terzino sinistro brasiliano è una nota apparsa sul sito ufficiale del Porto: "Porto e Juventus hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Alex Sandro, a titolo definitivo, al club italiano per 26 milioni di euro".

DRAXLER, DECISIVA LA FORMULA DEI BONUSAl di là delle parole dell'ad Beppe Marotta, la Juve continua a lavorare per Draxler e lo ha fatto anche in mattinata. Lo Schalke è pronto ad accettare la parte variabile in bonus. La Juve - come ha rivelato Paolo Bargiggia nel corso di Premium Sport - vuole i bonus legati alle presenze e al rendimento del giocatore, per cautelarsi sulle sue condizioni. Dal canto suo il club tedesco vuole la quasi totalità dei bonus legati al rendimento della Juve. Se ci fosse un accordo in questo senso i dirigenti bianconeri potrebbero anche partire alla volta della Germania per chiudere. Le alternative sono Lamela del Tottenham o Cuadrado del Chelsea per il prestito.

CHIESTO CASEMIRO, IL REAL OFFRE ILLARRAMENDILa Juventus ha fatto un sondaggio per Casemiro. Al momento, le Merengues hanno detto di no, ma il mercato chiude il 31 agosto e sono attesi sviluppi. Il Real sarebbe più propenso a mettere sul piatto Illarramendi: il centrocampista potrebbe essere offerto nell'ambito di uno scambio con Llorente.

ALEX SANDRO STA EFFETTUANDO LE VISITE MEDICHEAlex Sandro, il terzino sinistro prelevato dal Porto, è arrivato alla Clinica Fornaca per effettuare le visite mediche. Sta per iniziare la sua avventura in bianconero.

VRSALJKO ARRIVA NEL 2016?Secondo il Corriere dello Sport, Sime Vrsaljko rinnoverà a breve con il Sassuolo fino al 2019 e il prossimo anno andrà alla Juventus. Anche se Inter e Napoli potrebbero inserirsi nella trattativa.

DALLA SPAGNA PROPONGONO BANEGADalla Spagna arriva un nuovo obiettivo di mercato della Juventus. Secondo quanto riportano As e Marca, i bianconeri sarebbero interessati a Ever Banega del Siviglia. Ma, al momento, la trattativa risulta difficile.

OFFERTA PER MKHITARYANIn questi ultimi giorni di mercato la Juventus andrà alla caccia del trequartista che tanto vuole Massimiliano Allegri. E per Mkhitaryan è pronta un'offerta da 20 milioni di euro, ma il Borussia Dortmund ne vorrebbe 30.

ALEX SANDRO ARRIVATO A TORINOAlex Sandro è atterrato a Torino. Nella mattinata di giovedì effettuerà le visite mediche. In caso di esito positivo la Juventus potrà ufficializzare l'acquisto del terzino sinistro dal Porto.

VILLAR PEROSA: I TIFOSI VOGLIONO IL TREQUARTISTA Un ultimo sforzo: è quello che chiedono i tifosi della Juve per arrivare al trequartista tanto voluto da Max Allegri. Piace Draxler

MAROTTA: "PER POGBA RIFIUTATE OFFERTE STRAORDINARIE" La Juve non ha mai pensato a cedere Pogba. Parola del dg bianconero Marotta: "Per Paul sono arrivate offerte straordinarie ma noi non le abbiamo mai neppure prese in considerazione. La sua conferma la dice lunga sulle intenzioni della Juve".

MAROTTA: "DRAXLER PISTA RAFFREDDATA. PER ORA"Frenata nella trattativa per Draxler: a riferirlo Beppe Marotta. "La pista Draxler per il momento si è un po' raffreddata, c'è troppa distanza al momento con lo Schalke".



MAROTTA: "10 GIORNI PER UN TREQUARTISTA""Abbiamo ancora 10 giorni per acquistare un altro giocatore. Non siamo preoccupati per gli infortuni, cerchiamo un trequartista". Restano vive le piste Lamela e Mkhitaryan.



"ALEX SANDRO OK IN SERATA"Arrivano le conferme direttamente da Marotta sull'arrivo di Alex Sandro dal Porto: "Penso che la trattativa possa chiudersi in serata".

ALEX SANDRO, ATTESA L'UFFICIALITA'Potrebbe arrivare già oggi l'annuncio del passaggio di Alex Sandro alla Juve. Definiti tutti i dettagli dell'operazione, si attendono solo i documenti dal Porto.

CONTATTI PER PASTORESecondo quanto rivela Tuttosport, la Juve avrebbe messo nel mirino (per l'ennesima volta) Javier Pastore, il cui entourage sarebbe stato contattato da Marotta e Paratici. L'argentino ha uno stipendio abbordabile (2,5 milioni di euro), ma ha appena rinnovato col Psg e al momento ci sono pochi segnali per un eventuale cambio di casacca.