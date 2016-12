2 agosto 2015 Juve, mercato live: caccia al centrocampista e salgono le quotazioni di Cuadrado Bianconeri tornano sul mercato dopo lʼinfortunio di Khedira e oltre al giocatore del Chelsea, sondano Witsel o Guarin

REAL A CACCIA: LLORENTE O MORATAL'assai probabile addio di Benzema, destinazione Arsenal, preoccupa Benitez che è alla ricerca, scrive As, di rinforzi. Due gli juventini seguiti con interesse: Llorente e Morata. Il primo è sul mercato, per il secondo, invece, la strada è tutta, decisamente, in salita.

SALGONO LE QUOTAZIONI DI CUADRADOIl centrocampista è diventato prioritario in casa bianconera. E, oltre a Guarin e Witsel, si pensa sempre più insistentemente a Cuadrado del Chelsea che era entrato nel mirino juventino da tempo e che con il ko di Khedira potrebbe tornare subito in "pista", anzi in pole.

DALLA GERMANIA: WESTERMANN A UN PASSODalla Germania sono sicuri: la Juventus sarebbe a un passo dall'acquisto di Heiko Westermann, difensore centrale tedesco classe 1983 ex Amburgo, attualmente svincolato.

WITSEL O GUARIN PER IL CENTROCAMPOMentre l'affare Draxler sembra attraversare una fase di stallo, con l'allenatore dello Schalke che ha blindato il giocatore ("Valuteremo solo un'offerta irrinunciabile"), la Juve torna sul mercato dei centrocampisti. Con l'infortunio di Khedira tornano di moda i nomi di Witsel e Guarin. Il belga dello Zenit costa tanto: la Juve potrebbe arrivare ad offrire 20 milioni più bonus. Tutta da valutare la pista che porta al colombiano dell'Inter, già avvicinato ai tempi del tentato scambio con Guarin.

BREITENREITER: "VOGLIO TENERE DRAXLER"Tra la Juventus e Draxler si è messo anche il tecnico dello Schalke, André Breitenreiter: "Per me è al 100% incedibile, voglio che Julian resti con noi perché è importante - ha dichiarato alla Bild -. Poi non so la società cosa farà se dovesse arrivare una maxiofferta, ma al momento l'accordo con la Juventus non c'è". Qualche tifoso però ha storto il naso visto l'ok del giocatore al trasferimento: "Io non ho alcun problema con lui, l'ho visto motivato e pronto a dare il massimo".

POGBA POTREBBE RINNOVAREPogba potrebbe rinnovare con un aumento dell'ingaggio: lo stipendio potrebbe salire fino a 5 milioni di euro più bonus.

SIQUEIRA, INCONTRO JUVE-ATLETICO IN CINASarà la Cina il teatro dell'incontro, forse decisivo, tra la Juve e l'Atletico Madrid per Siqueira. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il 4 agosto i Colchoneros saranno a Shanghai per un'amichevole. A Shanghai ci sarà anche la squadra bianconera per la Supercoppa e il ds Paratici, che seguirà il gruppo, avrà l'occasione di incontrare la dirigenza spagnola e discutere del terzino brasiliano. Tra domanda e offerta 'ballano' un paio di milioni. Dal canto suo Simeone ha già dato l'ok per la partenza del giocatore.

BENATIA, IL BAYERN VUOLE COMANIl doppio infortunio Barzagli-Chiellini costringe la Juve a concentrarsi sul mercato in difesa. Il nome in pole è quello di Mehdi Benatia del Bayern Monaco, valutato però non meno di 25 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' il club bavarese vorrebbe inserire nella trattativa l'attaccante francese Kingsley Coman, classe 1996. Ma la Juve ha già fatto sapere che non se ne parla.

PIACE WESTERMANN, AFFARE A COSTO ZEROIdea Westermann per la Juve in difesa. Secondo 'Tuttosport' il clun bianconero sarebbe interessato al difensore centrale, svincolato, che nell'ultima stagione ha militato nell'Amburgo. Un affare a costo zero, dunque.

RUGANI: RINNOVO FINO AL 2020 La trattativa per il rinnovo di contratto tra la Juventus e il giovane difensore Daniele Rugani si è conclusa: il giocatore ha firmato fino al 2020, con un ingaggio che tocca i 900mila euro a stagione.

I SEGNALI SU ISCO E BENATIARiguardo a Benatia, ci sono da segnalare due cose, come rivela Niccolò Ceccarini: "La prima è che certi segnali giungono dal giocatore, segnali di una certa insofferenza nel restare a tutti i costi al Bayern Monaco. E su questi segnali, la Juventus è pronta a lavorare". E Isco: "Le difficoltà ad arrivare a Draxler, portano un'altra volta verso Isco, una trattativa col Real in tal senso potrebbe riguardare anche Llorente. Ma in questo momento Rafa Benitez ritiene incedibile Isco, dunque non sono questi i giorni propizi per questa eventuale trattativa".

PER BENATIA SERVONO 25 MILIONIIl doppio infortunio, Barzagli prima e Chiellini poi, costringe la Juve ad andare velocemente su un centrale difensivo. Astori è sempre un'alternativa, ma si cerca di convincere Benatia, riporta Il Corriere dello Sport. Per il giocatore del Bayern Monaco servono 25 milioni di euro.