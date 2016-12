Juve, mercato live: C'è l'offerta per Siqueira. All'Atletico Madrid 8 milioni più bonus

25 luglio 2015 Juve, mercato live: Cʼè lʼofferta per Siqueira. AllʼAtletico Madrid 8 milioni più bonus Sul giocatore cʼè, però, il Psg. Rifiutate altre offerte per Coman

INTERESSA CEBALLOSSecondo quanto riporta As, il quotidiano spagnolo, Juventus e Arsenal starebbero seguendo Dani Ceballos, il talento del Betis Siviglia. I Gunners sembrano essere in vantaggio: Ceballos non ha ancora rinnovato con il club iberico.

DE BRUYNE VICINO AL MANCHESTER CITYKevin De Bruyne è più lontano dalla Juventus: il centrocampista classe 1991 del Wolfsburg è ormai a un passo dal Manchester City. In Inghilterra parlano addirittura di un'offerta da 60 milioni di euro per il cartellino del belga.

SCATTO SIQUEIRA: C'E' L'OFFERTALa Juventus va in pressing sull'Atletico Madrid per Siqueira: per il terzino sono pronti 8 milioni di euro più bonus. C'è da battere la concorrenza del Psg. Alex Sandro, invece, si complica: su di lui c'è il Manchester City.

ANCORA OFFERTE PER COMANBeppe Marotta deve ancora rimandare al mittente le offerte di Arsenal e Bayern Monaco per Coman. Entrambi i club hanno offerto 15 milioni di euro per il talento francese.

IL SIVIGLIA INSISTE PER ISLADopo l'anno trascorso al Qpr, che non lo ha riscattato, Isla è ormai a un passo dal Siviglia. Il clun andaluso sta insistendo con la Juventus.

JUVE-DRAXLER: LE CIFRE DELL'INGAGGIOE' intesa totale tra la Juve e Draxler. Si parla di un ingaggio di 3,5 milioni a stagione più bonus. Ora Beppe Marotta è pronto al blitz in Germania per chiudere la trattativa con lo Schalke.

DRAXLER, MAROTTA VA IN GERMANIAFine settimana di attesa, alla Juventus, per la trattativa Draxler. Ma siccome qualcosa sta accadendo, il Wolfsburg che bussa alla porta dello Schalke per Draxler, ecco che Beppe Marotta ha messo in agenda un viaggio in Germania,a Gelsenkirchen, per capire e fare il punto della situazione. Il giorno sarebbe lunedì, ma lunedì è il giorno dei calendari della Serie A (a Expo 2015), dunque è presumibile che Marotta si muova martedì per evitare sorprese negative.

LA BILD: DRAXLER DEVE RESTARELa Bild si occupa (e si preoccupa) di mercato pensando a Draxler verso la Juventus. "Un giocatore così giovane e così bravo, affermato già a livello internazionale, non dovrebbe lasciare lo Schalke e in generale la Germania. Siamo perplessi dinanzi a questa scelta: confidando che i dirigenti dello Schalke cambino idea".

DRAXLER, L'INSIDIA WOLFSBURGClaudio Raimondi rivela: "C'è un'insidia Wolfsburg tra Draxler e la Juventus. Il club tedesco, che sta per incassare 18 milioni da Perisic (Inter) e 60 da De Bruyne (Manchester United), ha fra le mani i soldi per potersi permettere un grande acquisto. E ha messo gli occhi su Draxler, facendo una proposta allo Schalke. Preoccuparsi? Il giusto. La Juventus gode di un indubitabile vantaggio, e soprattuto ha il gradimento diretto del giocatore. Che vale parecchio. Comunque sia, Marotta e Paratici sono sempre attivi su Isco, che piace molto ad Allegri".

LLORENTE PIACE ANCHE AL BARCELLONASecondo il quotidiano sportivo spagnolo, Sport, ci sarebbe anche il Barcellona per Llorente. L'attaccante bianconero è seguito da Real Madrid e Arsenal e c'è da segnalare il mercato bloccato dei catalani fino a gennaio.

NON SI PERDE DI VISTA ISCOLa Juventus e Massimiliano Allegri non perdono di vista Isco, il talento del Real Madrid. Al momento, Florentino Perez lo considera incedibile, ma il giocatore con Rafa Benitez non ha il posto assicurato. Se continuerà a rimanere fuori, Isco ad agosto potrebbe chiedere la cessione. In quel caso, entrerebbe in scena la Juventus che per abbassare le richieste degli spagnoli potrebbe inserire nella trattativa Llorente, un pallino di Rafa Benitez.

DRAXLER, MAROTTA VOLA DALLO SCHALKELa Juve stringe per Julian Draxler. Dopo aver trovato l'accordo con il giocatore, per cui è pronto un contratto di cinque anni a quattro milioni a stagione, ora il club bianconero è in piena trattativa con lo Schalke 04. All'inizio della prossima settimana, con tutta probabilità già lunedì, il dg Beppe Marotta volerà in Germania per incontrare i dirigenti del club tedesco e dare una svolta importante all'operazione. Lo Schalke vuole 30 milioni di euro e al massimo potrebbe valutare il prestito con diritto di riscatto obbligatorio; dal canto suo la Juve punta al prestito oneroso con diritto di riscatto facoltativo, tenendo anche conto dei guai fisici avuti dal giocatore belle ultime stagioni.

DRAXLER: LOMBARDO: "HA COLPI ALLA ZIDANE""Draxler si è ripreso bene dall'ultimo infortunio e se sta bene sa essere devastante. Può essere impiegato sia da esterno d'attacco che da trequartista e sono convinto che in futuro Julian possa diventare anche un regista davanti alla difesa, alla Pirlo. Paragoni? Per i movimenti che fa con le caviglie e in certi colpi mi ricorda Zidane, ovviamente con lo dovute proporzioni visto che Zizou è un mostro assoluto". Parola a Tuttosport dell'ex Juventus, Attilio Lombardo, che lo ha allenato durante l'avventura della scorsa stagione come vice di Roberto Di Matteo sulla panchina dello Schalke 04.

GOETZE NON ESCLUDE DRAXLERL'assalto a Goetze non chiude la pista Draxler. La Juve ha incontrato in giornata a Milano gli intermediari del giocatore dello Schalke: c'è un accordo di contratto a 2,7/3 milioni a stagione. Marotta conta di regalare ad Allegri almeno un colpo di mercato, ma possibilmente due, entro una decina di giorni. Anche per Draxler la Juve punta al prestito, lo Schalke deve decidere.