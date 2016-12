7 luglio 2015 Juve, mercato live: Benatia si offre Il difensore del Bayern: "Onorato dellʼinteressamento della Juve". Preso Zaza dal Sassuolo. Ogbonna al West Ham per 12 milioni. Allegri valuterà Isla prima dellʼeventuale cessione

BENATIA: "ONORATO DELL'INTERESSAMENTO DELLA JUVE"Apertura clamorosa di Benatia alla Juve. Il giocatore del Bayern, scrive Tuttosport domani in edicola, ha chiarito: "Sono onorato dell'interessamento dei bianconeri e del Real: chi non sogna di indossare quelle maglie prestigiose? Vorrei giocare con continuità e se il Bayern non mi offre garanzie potrei prendere in considerazione l'idea di andarmene".

ZAZA È UFFICIALE: FIRMA UN QUINQUENNALELa Juventus ha ufficializzato l'arrivo dal Sassuolo di Simone Zaza. L'attaccante ha firmato un contratto di cinque anni. Al Sassuolo vanno 18 milioni di euro, pagabili in 3 anni. "187 centimetri di potenza e classe, un vero osso duro per qualsiasi difensore, che sa abbinare a una notevole prestanza fisica la precisione con il mancino e il tempismo nei movimenti in area": questo il messaggio con cui la Juventus ha accolto Zaza sul proprio sito internet.

ISLA, C'È IL SIVIGLIAMauricio Isla, reduce da una Copa America da protagonista con il Cile, tornerà a Torino e svolgerà il ritiro agli ordini di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero valuterà il giocatore prima di decidere se avvallarne un'eventuale cessione. Sul terzino, l'anno scorso al Qpr, c'è il forte interesse del Siviglia: la Juve lo valuta 8 milioni, gli andalusi puntano ad un prestito con diritto di riscatto.

MARRONE E CERRI, FUTURO AL CARPIDoppia operazione in uscita per la Juventus, pronta a cedere in prestito al Carpi Luca Marrone e Alberto Cerri, l'attaccante classe '96 appena ingaggiato dopo il fallimento del Parma.

OGBONNA AL WEST HAMChe affare per la Juventus: Ogbonna è a un passo dal West Ham per 12 milioni di euro più bonus.

BARCA: "QUEST'ANNO NON PRENDEREMO POGBA"Almeno per questa stagione Pogba non andrà al Barcellona. Lo ha confermato Josep Maria Bartomeu, presidente dei bluagrana: "Quest'anno non prenderemo Pogba, il progetto sportivo non lo contempla". Il Barcellona comunque non potrà tesserare nessuno fino a gennaio 2016, quando scadrà l'embargo Fifa.

ALLEGRI: "NON VEDO L'ORA DI RICOMINCIARE"Arriva il tweet di Massimiliano Allegri dopo il rinnovo firmato con la Juventus fino al 2017. "Un anno in più assieme. Grazie Juventus, non vedo l'ora di ricominciare!", il breve messaggio del tecnico livornese.

MARCHISIO RINNOVA FINO AL 2020La Juve ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Claudio Marchisio fino al 2020.

MAROTTA: "NOSTRO MERCATO CHIUSO"Al termine della conferenza stampa di Marchisio e Agnelli ha parlato anche Marotta sul mercato: "Noi ci siamo mossi in antcipo rispetto ad altri club per obiettivi centrati, il mercato si chiude qua, proprio oggi con il confronto fatto con Allegri, la rosa è competitiva, in ogni ruolo ci sono due giocatori, siamo convinti di essere competitiva".

MAROTTA: "SOLO VOCI SU VIDAL. NON VENDIAMO"Marotta: "Su Vidal sono voci, noi con il Real abbiamo un buon rapporto, sono voci utopistiche, per Pogba parole ne abbiamo spese tanti, la Juventus non si priva dei giocatori importanti presenti in rosa".

MAROTTA: "NOSTALGIA PER PIRLO""Oggi un giorno di grande nostalgia per Pirlo, che è stato espressione autentiCa del calcio internazionale per quanto ha generato,bisogna dargliene atto, sostituirlo non è facile, cercheremo con la modifica degli assetti tattici, di motivazione e di immagine a raggiungere gli stessi obiettivi".

AGNELLI: "TEVEZ ANCORA DELLA JUVE"Agnelli nella conferenza per il rinnovo di Marchisio: "Tevez è ancora un giocatore della Juve se non sbaglio. Abbiamo parlato con lui a gennaio e da allora ha manifestato la sua volontà di poter tornare in Argentina per questioni personali. Il presidente Angelici è venuto a torvarmi e con lui e con Carlos il rapporto è sempre stato chiarissimo. Per il resto ne parleremo più avanti". Marotta ha poi precisato che "domani dovrebbe esserci l'annuncio ufficiale del passaggio al Boca"

AGNELLI: "POGBA INCEDIBILE SOLO DAL 1° SETTEMBRE"Pogba è incedibile? Nel calcio non c'è nulla di assoluto. I giocatori sono incedibili il 1° settembre...". Lo ha detto il presidente Agnelli nella conferenza stampa per il rinnovo di Marchisio

ALLEGRI HA FIRMATO: UFFICIALE IL RINNOVOE' arrivata l'attesa firma tra la Juventus e Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha prolungato l'attuale contratto fino al 2017 a 3,5 milioni di euro più bonus, diventando così il secondo allenatore più pagato della serie A dopo Roberto Mancini. Attorno a mezzogiorno Allegri era arrivato in sede per incontrare Andrea Agnelli e Beppe Marotta. Nell'accordo anche un'opzione per il 2018.

UFFICIALE L'ADDIO DI PIRLO: VA A NEW YORKAdesso è ufficiale: Andrea Pirlo lascia la Juve per proseguire la sua carriera nella Mls, con la squadra dei New York City.

ISLA NEL MIRINO DEL SIVIGLIAMauricio Isla nel mirino del Siviglia. In coppa America, il laterale del Cile ha mostrato un'ottima condizione, suscitando l'interesse di alcuni club di Premier Il ragazzo è richiestissimo in Premier e soprattutto degli andalusi pronti a versare 8 milioni di euro alla Juv per portarlo in Spagna.

MARCHISIO, DOMANI L'ANNUNCIO DEL RINNOVOClaudio Marchisio domani si presenterà allo Juventus Stadium insieme ad Andrea Agnelli per annunciare il rinnovo del contratto fino al 2019. Il centrocampista bianconero guadagnerà 3,5 milioni all'anno più bonus. Lo stesso stipendio di Chiellini.

DERBY INGLESE PER OGBONNADerby inglese per Ogbonna. Sul difensore bianconero ci sono West Ham ed Everton. La Juventus chiede 10 milioni più 2 di bonus. Al momento, il West Ham è in vantaggio sull'Everton. Ogbonna è arrivato in bianconero nel 2013 dopo cinque stagioni con il Torino. Con l'arrivo di Rugani, però, la concorrenza è aumentata.