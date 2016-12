Juve, mercato live: Benatia, segnali bianconeri. Marotta ci prova

VENERDI' 31 LUGLIO

SIQUEIRA ARRIVA NEL WEEKEND?

Mancano poche ore all'addio di Siqueira all'Atletico Madrid. Secondo quanto rivelato da Alvaro Von Richetti di Mediaset Espana durante lo speciale Calciomercato su Premium Sport, già nel weekend il giocatore potrebbe approdare alla Juve. In un incontro con Simeone, il tecnico dei Colchoneros avrebbe dato il via libera alla sua partenza. E i bianconeri sono la sua prima scelta.

RUGANI: RINNOVO FINO AL 2020

La trattativa per il rinnovo di contratto tra la Juventus e il giovane difensore Daniele Rugani si è conclusa: il giocatore ha firmato fino al 2020, con un ingaggio che tocca i 900mila euro a stagione.

I SEGNALI SU ISCO E BENATIA

Riguardo a Benatia, ci sono da segnalare due cose, come rivela Niccolò Ceccarini: "La prima è che certi segnali giungono dal giocatore, segnali di una certa insofferenza nel restare a tutti i costi al Bayern Monaco. E su questi segnali, la Juventus è pronta a lavorare". E Isco: "Le difficoltà ad arrivare a Draxler, portano un'altra volta verso Isco, una trattativa col Real in tal senso potrebbe riguardare anche Llorente. Ma in questo momento Rafa Benitez ritiene incedibile Isco, dunque non sono questi i giorni propizi per questa eventuale trattativa".

PER BENATIA SERVONO 25 MILIONI

Il doppio infortunio, Barzagli prima e Chiellini poi, costringe la Juve ad andare velocemente su un centrale difensivo. Astori è sempre un'alternativa, ma si cerca di convincere Benatia, riporta Il Corriere dello Sport. Per il giocatore del Bayern Monaco servono 25 milioni di euro.

DRAXLER VALE 15 MILIONI

Julian Draxler. E' sempre lui l'obiettivo della Juve che non vuole strapagare il giocatore: vale 15 milioni, va ribadendo. Per ora con lo Schalke 04 è stallo totale, ma si punta sulla volontà del giocatore di lasciare la Germania.

LLORENTE, ANCHE IL SIVIGLIA

Fernando Llorente è sempre sulla lista dei partenti. In pole ci sono i club della Premier League, ma anche in Spagna l'attaccante ha mercato. E così, dopo Real e Barcellona, ecco pronta l'offerta del Siviglia.

IDEA NASRI PER LA TREQUARTI

Considerate le difficoltà per arrivare a Draxler, la Juve sta pensando a Nasri per la trequarti. Il nodo riguarda però l'ingaggio del francese, che al City guadagna 8 milioni di euro a stagione.

L'AGENTE DI LLORENTE A LONDRA

L'agente di Fernando Llorente è volato a Londra già martedì per capire le offerte che ci sono per l'attaccante. C'è stato un incontro con l'Arsenal. Lo spagnolo, però, preferirebbe il Real Madrid.

OGGI INCONTRO PER DONSAH

Altro scenario interessante è quello per Donsah del Cagliari. Oggi la Juve avrà un colloquio con i sardi e capirà meglio la situazione.

ASTORI PER LA DIFESA

Scenari non certo nuovi, ma che tornano di moda per la difesa juventina. Il nome è quello di Davide Astori visto che i troppi ko di Barzagli e Chiellini.

DT ATLETICO IN ITALIA PER SIQUEIRA

Trattative ancora in corso per Siqueira in casa Juve. In Italia è infatti arrivato il Direttore Tecnico dell'Atletico Madrid e potrebbe essere l'occasione giusta per riallacciare i contatti per l'esterno del club colchonero visti soprattutto i rallentamenti per Alex Sandro e Kurzawa.

TERZINO SINISTRO: KURZAWA NUOVO NOME

Un nome nuovo per il terzino sinistro. Si tratta di Lavyn Kurzawa del Monaco. Il ds bianconero Fabio Paratici ha approfittato della sfida della squadra monegasca nei preliminari di Champions League a Berna contro lo Young Boys per osservare da vicino il giocatore classe 1992. Alex Sandro resta il primo obiettivo per questo ruolo, l'altro nome è Siqueira dell'Atletico Madrid.

ALTRO TENTATIVO PER DRAXLER

La Juve non si arrende per Draxler, nonostante il muro dello Schalke 04 che chiede non meno di 30 milioni. Di 15 milioni più tre di bonus l'ultima offerta, respinta, del club bianconero. Ora la Juve è pronta a rilanciare per il centrocampista: 22 milioni più bonus la cifra cui potrebbe arrivare.

LO SCHALKE BLOCCA DRAXLER: "DISCORSO CHIUSO"

Dalla Germania arrivano cattive notizie per la Juventus per quanto riguarda l'affare Draxler. Secondo quanto riferito dalla Bild, infatti, lo Schalke non avrebbe più alcuna intenzione di trattare il giocatore per due motivi: Clemens Tonnies, proprietario del club, non vorrebbe privarsi del trequartista e, inoltre, la società non avrebbe gradito la prima offerta dei bianconeri (15 milioni più bonus), ritendendola uno scherzo. Horst Heldt, general manager dello Schalke, spiega: "Due anni fa abbiamo trattato la sua cessione con l'Arsenal, ora con la Juve. E' un patto che ho col ragazzo. Se c'è l'offerta di una grande società la valutiamo, ma per noi il discorso coi bianconeri è chiuso e accantonato, non siamo più aperti all'ipotesi che la Juventus abbia dei contatti con il nostro giocatore".

PAZZA IDEA RABIOT DAL PSG

Adrien Rabiot. Ecco il nome che spunta nelle ultime ore per la Juventus. I bianconeri tentano l'assalto al talento del Psg, in rotta coi parigini, scrive Il Corriere dello Sport, dopo gli insulti con Ibrahimovic. Il giovane, classe 1995, era entrato nel mirino della Juve già la scorsa estate, ma pure la Roma lo aveva cercato più volte, poi il rinnovo del Psg aveva chiuso tutti i giochi.

WITSEL E MKHITARYAN

Con Vidal al Bayern Monaco, Marotta è alla ricerca di giocatore che assomigli, nelle caratteristiche tecniche, proprio al cileno. E allora, come riporta Tuttosport, ecco tornare di moda due nomi: Witsel e Mkhitaryan. Entrambi sono da tempo sul taccuino dei campioni d'Italia.

INCONTRO COL CAGLIARI PER DONSAH E ASTORI

Giovedì giornata intensa sull'asse Torino-Cagliari. E' infatti previsto un incontro tra la Juventus e il club sardo per parlare di Donsah e Astori. Per arrivare al ghanese, valutato 6-7 milioni, i bianconeri potrebbero mettere sul piatto anche qualche contropartita come Alberto Cerri.

FILIPE LUIS LIBERA SIQUEIRA

L'Atletico Madrid ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo per 16 milioni di euro di Filipe Luis: il brasiliano, ceduto dai Colchoneros la passata stagione al Chelsea, non ha entusiasmato Mourinho e ha fatto ritorno a Madrid. Il suo approdo è un preludio a una possibile cessione di Siqueira: Marotta ha confermato il fatto che la Juventus sia a caccia di un esterno sinistro. L'Atletico chiederà 12 milioni.

DALL'OLANDA: JUVE SU KLAASSEN

Secondo la rivista olandese Voetbal International, la Juventus starebbe seguendo Davy Klaassen, centrocampista offensivo dell'Ajax. Sul giocatore c'è anche la concorrenza del Borussia Dortmund.

ALEX SANDRO, IL PORTO PUNTA AL RINNOVO

Il Porto sta pensando di rinnovare il contratto ad Alex Sandro. Su questo argomento il pressing dei lusitani, sul terzino classe 1991, è molto forte.