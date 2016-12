Juve, mercato live: arriva Alex Sandro, frenata Draxler

00:20 - Respinta una nuova offerta al rialzo per Draxler, ci si riprova per Vazquez

MERCOLEDI' 19 AGOSTO

ALEX SANDRO ARRIVATO A TORINO

Alex Sandro è atterrato a Torino. Nella mattinata di giovedì effettuerà le visite mediche. In caso di esito positivo la Juventus potrà ufficializzare l'acquisto del terzino sinistro dal Porto.

VILLAR PEROSA: I TIFOSI VOGLIONO IL TREQUARTISTA

Un ultimo sforzo: è quello che chiedono i tifosi della Juve per arrivare al trequartista tanto voluto da Max Allegri. Piace Draxler



MAROTTA: "PER POGBA RIFIUTATE OFFERTE STRAORDINARIE"

La Juve non ha mai pensato a cedere Pogba. Parola del dg bianconero Marotta: "Per Paul sono arrivate offerte straordinarie ma noi non le abbiamo mai neppure prese in considerazione. La sua conferma la dice lunga sulle intenzioni della Juve".



MAROTTA: "DRAXLER PISTA RAFFREDDATA. PER ORA"

Frenata nella trattativa per Draxler: a riferirlo Beppe Marotta. "La pista Draxler per il momento si è un po' raffreddata, c'è troppa distanza al momento con lo Schalke".



MAROTTA: "10 GIORNI PER UN TREQUARTISTA"

"Abbiamo ancora 10 giorni per acquistare un altro giocatore. Non siamo preoccupati per gli infortuni, cerchiamo un trequartista". Restano vive le piste Lamela e Mkhitaryan.



"ALEX SANDRO OK IN SERATA"

Arrivano le conferme direttamente da Marotta sull'arrivo di Alex Sandro dal Porto: "Penso che la trattativa possa chiudersi in serata".

DRAXLER, APERTURA DELLO SCHALKE

La Juve potrebbe aver trovato il modo di convincere lo Schalke 04 per Draxler: dopo i tanti no, la società tedesca è pronta ad accettare l'offerta bianconera di 30 milioni (15 fissi, più 15 di bonus legati a presenze nel prossimo triennio). I bianconeri attendono una risposta definitiva ma il pressing del giocatore sullo Schalke 04 sembra aver sortito il giusto effetto.



ALEX SANDRO, ATTESA L'UFFICIALITA'

Potrebbe arrivare già oggi l'annuncio del passaggio di Alex Sandro alla Juve. Definiti tutti i dettagli dell'operazione, si attendono solo i documenti dal Porto.

CONTATTI PER PASTORE

Secondo quanto rivela Tuttosport, la Juve avrebbe messo nel mirino (per l'ennesima volta) Javier Pastore, il cui entourage sarebbe stato contattato da Marotta e Paratici. L'argentino ha uno stipendio abbordabile (2,5 milioni di euro), ma ha appena rinnovato col Psg e al momento ci sono pochi segnali per un eventuale cambio di casacca.

SI TORNA SU VAZQUEZ

Visto il complicarsi dell'operazione trequartista-centrocampista, Marotta si è rifatto avanti con il Palermo per Vazquez. Il giocatore è pronto a trasferirsi a Torino, ma Zamparini non vuole cederlo.

MARTEDÌ 18 AGOSTO

ANCHE IL LIVERPOOL SU MKHITARYAN

Il Liverpool è pronto a sfidare la Juventus per Mkhitaryan, talento del Borussia Dortmund. I Reds sono pronti a mettere sul piatto 21,5 milioni di euro.

SPURS: NO ALL'OFFERTA PER ERIKSEN

Secondo quanto riportato dal Sun, il Tottenham ha ricevuto un'offerta da 13 milioni di sterline della Juventus per Christian Eriksen. Gli Spurs hanno rifiutato la proposta per il trequartista danese.

ALEX SANDRO MOLTO VICINO

Massimiliano Allegri avrà il terzino sinistro tanto sognato: la Juve sta definendo con il Porto l'arrivo del brasiliano Alex Sandro. C'è già l'accordo con il giocatore sulla base di un quinquennale da 2,5 milioni a stagione. Al club portoghese andrà una cifra superiore ai 20 milioni di euro: 20 + 2 di bonus.

LAMELA, IL TOTTENHAM APRE

La Juve si è vista dire no dal Tottenham per Eriksen ma il club inglese ha aperto ad una possibile cessione di Erik Lamela. L'argentino piace molto ad Allegri: le sue quotazioni sono in forte ascesa.

LUNEDI' 17 AGOSTO

OBIETTIVO MKHITARYAN: DOMANI INCONTRO CON RAIOLA

Per il ruolo di trequartista, la Juve piomba su Mkhitaryan. Domani è previsto un incontro con il suo agente, Mino Raiola. Il club bianconero sarebbe pronto a offrire una cifra non lontana da 30 milioni al Dortmund. La Juve ha fatto dei sondaggi anche per Oscar del Chelsea e Isco del Real Madrid ma ha ricevuto risposte negative.



ALEX SANDRO, ACCORDO DI MASSIMA COL PORTO

Accelerata improvvisa della Juve per Alex Sandro. La strada per il terzino sinistro del Porto sembrava difficile da percorrere e invece il club bianconero ha raggiunto un accordo di massima con i lusitani per una cifra superiore ai 20 milioni di euro (18 milioni + 4 di bonus o 20 + 2 di bonus). Per il giocatore, nel mirino anche di Real Madrid e City, pronto un contratto quinquennale.

IL SIVIGLIA RINUNCIA A LLORENTE

Il Siviglia si chiama fuori dalla corsa a Fernando Llorente. Secondo quanto riporta "Marca", i campioni delle ultime due edizioni di Europa League hanno per il momento rinunciato al bomber spagnolo: troppo elevata per le loro casse la richiesta della Juventus di 15 milioni di euro. Il club andaluso ha deciso di virare con decisione su Alvaro Negredo.