6 luglio 2015 Juve, mercato live: Allegri ha firmato il rinnovo Eʼ ufficiale il prolungamento con il tecnico fino al 2017 con opzione sul 2018

ALLEGRI: "NON VEDO L'ORA DI RICOMINCIARE"Arriva il tweet di Massimiliano Allegri dopo il rinnovo firmato con la Juventus fino al 2017. "Un anno in più assieme. Grazie Juventus, non vedo l'ora di ricominciare!", il breve messaggio del tecnico livornese.

MARCHISIO RINNOVA FINO AL 2020La Juve ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Claudio Marchisio fino al 2020.

MAROTTA: "NOSTRO MERCATO CHIUSO"Al termine della conferenza stampa di Marchisio e Agnelli ha parlato anche Marotta sul mercato: "Noi ci siamo mossi in antcipo rispetto ad altri club per obiettivi centrati, il mercato si chiude qua, proprio oggi con il confronto fatto con Allegri, la rosa è competitiva, in ogni ruolo ci sono due giocatori, siamo convinti di essere competitiva".

MAROTTA: "SOLO VOCI SU VIDAL. NON VENDIAMO"Marotta: "Su Vidal sono voci, noi con il Real abbiamo un buon rapporto, sono voci utopistiche, per Pogba parole ne abbiamo spese tanti, la Juventus non si priva dei giocatori importanti presenti in rosa".

MAROTTA: "NOSTALGIA PER PIRLO""Oggi un giorno di grande nostalgia per Pirlo, che è stato espressione autentiCa del calcio internazionale per quanto ha generato,bisogna dargliene atto, sostituirlo non è facile, cercheremo con la modifica degli assetti tattici, di motivazione e di immagine a raggiungere gli stessi obiettivi".

AGNELLI: "TEVEZ ANCORA DELLA JUVE"Agnelli nella conferenza per il rinnovo di Marchisio: "Tevez è ancora un giocatore della Juve se non sbaglio. Abbiamo parlato con lui a gennaio e da allora ha manifestato la sua volontà di poter tornare in Argentina per questioni personali. Il presidente Angelici è venuto a torvarmi e con lui e con Carlos il rapporto è sempre stato chiarissimo. Per il resto ne parleremo più avanti". Marotta ha poi precisato che "domani dovrebbe esserci l'annuncio ufficiale del passaggio al Boca"

AGNELLI: "POGBA INCEDIBILE SOLO DAL 1° SETTEMBRE"Pogba è incedibile? Nel calcio non c'è nulla di assoluto. I giocatori sono incedibili il 1° settembre...". Lo ha detto il presidente Agnelli nella conferenza stampa per il rinnovo di Marchisio

ALLEGRI HA FIRMATO: UFFICIALE IL RINNOVOE' arrivata l'attesa firma tra la Juventus e Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha prolungato l'attuale contratto fino al 2017 a 3,5 milioni di euro più bonus, diventando così il secondo allenatore più pagato della serie A dopo Roberto Mancini. Attorno a mezzogiorno Allegri era arrivato in sede per incontrare Andrea Agnelli e Beppe Marotta. Nell'accordo anche un'opzione per il 2018.

UFFICIALE L'ADDIO DI PIRLO: VA A NEW YORKAdesso è ufficiale: Andrea Pirlo lascia la Juve per proseguire la sua carriera nella Mls, con la squadra dei New York City.

SE SALTA BONUCCI, IDEA ROMAGNOLICome racconta il nostro Claudio Raimondi, c'è anche la Juve sul giovane difensore della Roma, Alessio Romagnoli. I bianconeri starebbero pensando a lui nel caso non dovesse andare in porto la trattativa per il rinnovo del contratto di Bonucci.

AG. CUADRADO: "IL FUTURO LO DECIDIAMO NOI"Alessandro Lucci, agente di Cuadrado, chiarisce a Calciomercato.com la posizione del colombiano: "Il futuro lo decidiamo noi", spiega mandando un messaggio chiaro al Chelsea. Sull'esterno ex viola ci sono la Juve, la Roma e l'Atletico Madrid

ORA I RINNOVI DI ALLEGRI E BONUCCIArchiviato il rinnovo di Marchisio, nel pomeriggio l'annuncio, ora si deve pensare a quelli di Massimiliano Allegri e Bonucci. La Juventus è pronta a offrirgli un altro anno, quindi fino al 2017, a 3.5 milioni più bonus. L'accordo di massima c'è già, resta da limare qualcosa sull'ingaggio. Ci sarà da lavorare invece per Bonucci: il centrale, reduce da un'ottima stagione, è legato alla Juve fino al 2017 e guadagna sui 2 milioni di euro all'anno. Bonucci vorrebbe allungare per altri 2 anni, ma a cifre più alte.

IL MONACO NON MOLLA LLORENTEIncassati 35 milioni (più bonus) per Kondogbia, il Monaco si guarda attorno in cerca di rinforzi. Il club francese non molla la pista Llorente e presto potrebbe chiedere un incontro a Beppe Marotta per formulare un'offerta. Si parla di 8 milioni.

IN DIFESA BENATIA O NASTASICCon la cessione di Ogbonna (su di lui ci sono West Ham ed Everton), la Juventus deve prendere un difensore. Due i nomi: Nastasic del Manchester City e Benatia del Bayern Monaco. Ma per il giocatore ex Roma, Guardiola vuole 28 milioni.

CUADRADO, E' SFIDA CON LA ROMANon c'è soltanto la Juventus su Cuadrado. L'Inter rimane a osservare l'evolversi della situazione e può contare sull'amicizia con José Mourinho, il tecnico del Triplete 2010. Ma il portoghese può trattare anche con la Roma, che deve cedere Gervinho, Doumbia, Destro e Cole. Il tecnico dei Blues preferirebbe girarlo ai giallorossi.

VIDAL, IL TESORETTO ARRIVA DA LUIDopo la vittoria con il Cile in Coppa America, la prima volta di questa nazionale, il mondo ha dimenticato l'incidente in Ferrari di Vidal. Adesso il centrocampista della Juventus torna a essere appetibile sul mercato. Il Real Madrid è alla finestra. Con le Merengues c'è anche l'Arsenal. Si parte da 25 milioni di euro.

ISLA NEL MIRINO DEL SIVIGLIAMauricio Isla nel mirino del Siviglia. In coppa America, il laterale del Cile ha mostrato un'ottima condizione, suscitando l'interesse di alcuni club di Premier Il ragazzo è richiestissimo in Premier e soprattutto degli andalusi pronti a versare 8 milioni di euro alla Juv per portarlo in Spagna.

MARCHISIO, DOMANI L'ANNUNCIO DEL RINNOVOClaudio Marchisio domani si presenterà allo Juventus Stadium insieme ad Andrea Agnelli per annunciare il rinnovo del contratto fino al 2019. Il centrocampista bianconero guadagnerà 3,5 milioni all'anno più bonus. Lo stesso stipendio di Chiellini.

DERBY INGLESE PER OGBONNADerby inglese per Ogbonna. Sul difensore bianconero ci sono West Ham ed Everton. La Juventus chiede 10 milioni più 2 di bonus. Al momento, il West Ham è in vantaggio sull'Everton. Ogbonna è arrivato in bianconero nel 2013 dopo cinque stagioni con il Torino. Con l'arrivo di Rugani, però, la concorrenza è aumentata.