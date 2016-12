30 agosto 2015 Juve, mercato live: addio Draxler. Firma con il Wolfsburg Decisivo lʼinserimento del club tedesco, scatenato in queste ore. Il giocatore ha preferito rimanere in Bundesliga. Oggi visite mediche di Lemina

LEMINA FATTO, DOMANI VISITEMario Lemina è praticamente un giocatore della Juve. I bianconeri hanno trovato l'accordo con l'OM e con il giocatore che domani sosterrà le visite mediche

RISPUNTA L'IDEA HERNANESSfumato Draxler, in casa Juve si pensa alle alternative. Due i nomi più caldi del momento: Hernanes e Vazquez, con il nerazzurro preferito al rosanero. Entrambe le opzioni però sembrano molto complicate, visti i tempi stretti prima della chiusura del mercato.

DE CEGLIE ANDRA' ALL'OMAlla fine De Ceglie ha detto sì all'Om e domani sosterrà le visite mediche con il club francese. In bianconero arriverà Lemina

ISLA, VISITE COL MARSIGLIA Per Isla viaggio al contrario rispetto a Lemina. Da Torino a Marsiglia per l'esterno che ha svolto le visite mediche con l'Olympique. Fra qualche ora l'annuncio del prestito.

UFFICIALE: COMAN AL BAYERNKingsley Coman lascia la Juventus per trasferirsi al Bayern Monaco. Il 19enne francese sbarca in Baviera in prestito per due anni per 7 milioni di euro con diritto di riscatto versandone altri 21. ""Sono molto contento di essere a Monaco e al Bayern - le sue prime parole - Sono qui per crescere e aiutare il Bayern a vincere nei prossimi due anni".

CACCIA AL TREQUARTISTALamela, Hernanes, Vazquez e un mister x: ora la Juve ha poco più di 24 ore per cercare di ingaggiare un trequartista, dopo che è sfumato l'affare Draxler.

DRAXLER FIRMA CON IL WOLFSBURGVisite mediche e firma per Julian Draxler: non con la Juve, ma con il Wolfsburg. Operazione conclusa per 36 milioni di euro. L'accelerata è arrivata in giornata con il club di casa Volkswagen che ha messo sul piatto un'offerta molto superiore a quella proposta dalla Juventus. Al giocatore un contratto da 5 milioni a stagione per 5 anni.

SCHALKE, IL DS: "OFFERTA JUVE TROPPO BASSA"Dichiarazioni ufficiali del ds dello Schalke Heldt: "La porta per una cessione di Draxler non è ancora chiusa. Vogliamo prenderci tutto il tempo possibile fino a lunedì, anche per prendere un eventuale sostituto. L'offerta della Juve ci è sembrata troppo bassa. Fatta la sua cessione al Wolfsburg? No, non c'è ancora nulla di definitivo e definito. L'argomento va ancora perfezionato".

ADDIO DRAXLER, VA AL WOLSFBURGNiente da fare: Draxler non andrà alla Juventus. Come riportano i media tedeschi, in particolare la Bild, l'inserimento del Wolfsburg dell'ultimo momento sul calciatore è stato vincente. Draxler è atteso già oggi a Wolfsburg per le visite mediche e firma.

TROVATO L'ACCORDO COL MARSIGLIA PER LEMINALa Juventus ha trovato l'accordo con il Marsiglia per l'arrivo di Mario Lemina, centrocampista francese classe 1993. Nell'operazione finirà Mauricio Isla, non De Ceglie che avrebbe rifiutato la destinazione francese.

DRAXLER, FILTRA PESSIMISMONelle ore che precedono la decisione dello Schalke sull'ok all'offerta della Juventus per Draxler, filtra pessimismo sull'arrivo del giocatore in bianconero. Il centrocampista, infatti, sarebbe allettato dall'idea di trasferirsi al Wolfsburg, la società che lo sta corteggiando: una preferenza che alla fine potrebbe pesare. Così lo Schalke potrebbe cedere alle lusinghe del club della Volkswagen, pronto a reinvestire i tanti soldi incassati dalle cessioni di Perisic e De Bruyne.

LA BILD SU DRAXLER: "HA CHIESTO COME GLI STA LA MAGLIA WOLFSBURG"La Bild riporta un siparietto avvenuto al termine di Wolfsburg-Schalke (finita 3-0) che potrebbe essere un indizio sul futuro di Julian Draxler. Al termine della partita il giocatore, scambiando saluti e maglie con gli avversari, avrebbe chiesto scherzosamente ai compagni: "Come mi sta la maglia del Wolfsburg?". Una battuta, annaffiata da risate, ma che permette ai media tedeschi di rilanciare la pista che vuole il club di casa Volkswagen a caccia del centrocampista dello Schalke.

ATTESA LA RISPOSTA PER DRAXLER. OCCHIO AL WOLFSBURGLa Juve attende in giornata, forse verso l'ora di pranzo, la risposta dello Schalke per Julian Draxler. Il club bianconero aveva raggiunto l'accordo con i tedeschi sulla base di 26 milioni più 6 di bonus, ma la dirigenza di Gelsenkirchen ha rimandato la decisione. Forse anche per il pressing del Wolfsburg: la Bild riporta l'interesse concreto da parte del club che ha appena ceduto Perisic e De Bruyne. Si attendono novità.

DRAXLER, NESSUNA RISPOSTA. DEADLINE DOMANI A PRANZOLa Juve aspetta ancora la risposta definitiva dello Schalke per Draxler, che non è ancora arrivata. Il presidente del club tedesco ha dei dubbi sulla cessione del giocatore. Il club bianconero attenderà fino a domenica all'ora di pranzo. L'accordo tra i due club c'è: 26 milioni più bonus di altri 6 milioni.

ALLEGRI: "COMAN VOLEVA ANDAR VIA. ANCHE ISLA IN USCITA"Sempre Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Coman voleva andare via, la società ha fatto le sue valutazioni e credo sia una buona operazione. Tenere calciatori controvoglia non fa bene: bisogna voler stare all'interno di un gruppo e alla Juventus. L'uscita di Llorente era programmata, mi dispiace perché lo scorso anno mi ha dato tanto. Isla non sarà convocato: sarà un'altra uscita".

ALLEGRI: "ZAZA RESTA""Zaza resta alla Juve. Si deve un po' ambientare ma siamo solo alla prima giornata. Con la partenza di Llorente abbiamo bisogno di lui". Così Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

COMAN AL BAYERN PER 27 MILIONI Cifre pazzesche per il passaggio di Coman al Bayern Monaco: prestito oneroso da 7 milioni di euro e riscatto fissato a 20. Impossibile per la Juve rifiutare l'offerta.

DRAXLER, C'E' ANCHE L'INSIDIA MANCHESTER UNITEDNon solo il Wolfsburg, ma anche il Manchester United insidia la Juventus per Julian Draxler. La notizia arriva dall'Inghilterra con il Daily Express che scrive di un'offerta pronta di 27 milioni di euro per lo Schalke 04. I bianconeri hanno l'ok del centrocampista tedesco e restano ottimisti.

SI PUO' CHIUDERE PER DRAXLER: OGGI ALTRI CONTATTIApertura Schalke, forse quella decisiva, per Draxler. La Juventus è ottimista: il giocatore vuole indossare la maglia bianconera. Beppe Marotta è salito a 25 milioni più 7,5 di bonus. I tedeschi chiedono 27 milioni subito e 5,5 di bonus. Ormai è solo questione di ore.