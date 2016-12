17 agosto 2015 Juve, mercato live: accordo di massima con il Porto per Alex Sandro, Mkhitaryan per il ruolo di trequartista Il club bianconero ha messo le mani sul terzino brasiliano. Martedì incontro con Raiola per il giocatore del Dortmund

OBIETTIVO MKHITARYAN: DOMANI INCONTRO CON RAIOLA Per il ruolo di trequartista, la Juve piomba su Mkhitaryan. Domani è previsto un incontro con il suo agente, Mino Raiola. Il club bianconero sarebbe pronto a offrire 30 milioni al Dortmund. La Juve ha fatto dei sondaggi anche per Oscar del Chelsea e Isco del Real Madrid ma ha ricevuto risposte negative.

ALEX SANDRO, ACCORDO DI MASSIMA COL PORTOAccelerata improvvisa della Juve per Alex Sandro. La strada per il terzino sinistro del Porto sembrava difficile da percorrere e invece il club bianconero ha raggiunto un accordo di massima con i lusitani per una cifra superiore ai 20 milioni di euro (18 milioni + 4 di bonus o 20 + 2 di bonus). Per il giocatore, nel mirino anche di Real Madrid e City, pronto un contratto quinquennale.

IL SIVIGLIA RINUNCIA A LLORENTEIl Siviglia si chiama fuori dalla corsa a Fernando Llorente. Secondo quanto riporta "Marca", i campioni delle ultime due edizioni di Europa League hanno per il momento rinunciato al bomber spagnolo: troppo elevata per le loro casse la richiesta della Juventus di 15 milioni di euro. Il club andaluso ha deciso di virare con decisione su Alvaro Negredo.

AG. ISCO: "NON C'E' NULLA"L'agente di Isco, Rafael Comino, ha negato a Tuttojuve.com un contatto tra il suo assistito e i bianconeri: "Non c'è nulla, se non quello che scrivono i giornali", la risposta perentoria del procuratore.

IDEA LAMELA, SOGNO ISCOAl momento risulta più facile per la Juventus arrivare a Lamela del Tottenham. Il grande sogno rimane Isco ed è per questo che i bianconeri attendono la fumata bianca tra le Merengues e Kovacic.

DRAXLER, C'E' L'ULTIMA OFFERTAUltimo rilancio di Beppe Marotta per Draxler. La Juventus offrirà allo Schalke 18 milioni più 9 di bonus e oltre questa cifra non intende andare. I tedeschi lo valutano non meno di 30 milioni: al giocatore era stato offerto un contratto di 5 anni a 3,2 milioni a stagione.

REAL MADRID, OBIETTIVO ALEX SANDROReal Madrid scatenato. Secondo Mundo Deportivo, il club di Florentino Perez starebbe pensando ad Alex Sandro del Porto. Il giocatore, che tanto piace a Juventus e Manchester City, non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto con i lusitani.

ADESSO ISCO PUO' DIVENTARE REALTA'Domani il Real Madrid definirà l'acquisto di Mateo Kovacic, ma ora ci si chiede che fine farà Isco, il vero obiettivo della Juventus in questa sessione di mercato. Massimiliano Allegri ha un debole per il centrocampista spagnolo, classe 1992. I bianconeri potrebbero tornare alla carica e questa volta Rafa Benitez potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto.

LAMELA, COLPO LAST MINUTESulla lista di Beppe Marotta è rimasto sempre Lamela. L'argentino del Tottenham, che in Italia ha giocato nella Roma, potrebbe essere un colpo last minute per i bianconeri. Lamela sarebbe quel trequartista tanto desiderato da Massimiliano Allegri, che già ai tempi del Milan aveva chiesto ad Adriano Galliani di provare a prenderlo.

DALLA SPAGNA: MORATA E LLORENTE, SIRENE REALI quotidiani spagnoli sono sicuri: Rafa Benitez ha chiesto rinforzi a Florentino Perez. In cima alla lista dei desideri dell'allenatore c'è un attaccante per completare il reparto avanzato. As ha stilato la lista dei cinque attaccanti papabili: Aguero, Lewandowski, Cavani, Morata e Llorente. Il Real ha un diritto di recompra fissato a 30 milioni per Morata. Più percorribile la pista Llorente, desiderio di mercato anche del Siviglia.