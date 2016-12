Juve, maxi rinnovo in vista per Bonucci: 6mln a stagione fino al 2021

L'offerta monstre del City ha fatto vacillare Bonucci , ma a bocce ferme il Leo sembra aver scelto di restare a Torino . Per rinunciare alla corte milionaria di Guardiola, per il centrale, legatissimo all'ambiente bianconero e leder dello spogliatoio, a breve dovrebbe arrivare un maxi-rinnovo fino al 2021 con un importante adeguamento dell'ingaggio . L'assalto di Pep, come anticipato da SportMediaset , sembra dunque respinto.

L'impressione è che la questione presto verrà chiusa. La Juve non vuole perdere uno dei pilastri della sua "BBC" ed è pronta a mettere mano al portafogli per zittire le sirene inglesi. Al momento Bonucci guadagna 3.7 mln di euro più bonus e Marotta & Co. potrebbero alzare l'asticella fino a 6 milioni di euro a stagione fino al 2021. Un'offerta importante per gli standard Juve, che renderebbe Leo il giocatore più pagato in rosa.



Certo, l'ultima parola non è ancora detta su Bonucci. Tutto, infatti, dovrà essere attentamente valutato dalla dirigenza bianconera, impegnata anche sul fronte Pogba. Ma, al momento, la Vecchia Signora sembra intenzionata a blindare il centrale, che con i tifosi bianconeri ha un feeling particolare e preferirebbe restare a Torino. Guardiola dovrà rassegnarsi. A meno di clamorosi sviluppi e di un'ulteriore impennata dell'offerta del City.