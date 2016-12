Juve, Mascherano in pressing sul Barcellona: "Chiarezza sul futuro"

Chiarezza, quanto prima. Ecco cosa chiede - pretende - Javier Mascherano dalla dirigenza del Barcellona . Non siamo ancora al braccio di ferro ma poco ci manca, questo almeno secondo il Mundo Deportivo. Il quotidiano catalano non ha dubbi: il Jefecito sta perdendo la pazienza e la tattica della dirigenza blaugrana, che ha chiesto tempo e a parole insiste sull'incedibilità del giocatore, ha indispettito l'entourage dell'argentino che in mano ha diverse offerte, da quella della Juve a quelle di Arsenal, City, United e persino Inter.

Secondo il Mundo Deportivo, Mascherano, alle prese fra l'altro con problemi con il fisco spagnolo, vuole conoscere il proprio futuro, vuole sapere se e quando il Barcellona crede ancora in lui - non solo a parole - indispettito anche dalle voci circa il possibile arrivo in Catalogna di un nuovo difensore centrale.



Il Barça - forte di una clausola rescissoria di 100 milioni di euro - non ha fretta né pare tantomeno convinto di procedere a un nuovo adeguamento contrattuale/salariale: il Jefecito però sente arrivato il momento di cambiare aria e i suoi emissari sono pronti a presentare l'offerta della Juve ai dirigenti catalani. Uno scontro di posizione destinato a deflagrare se nell'arco di pochi giorni - una settimana al massimo - Mascherano non otterrà le riposte richieste.