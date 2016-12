Juve, Marotta: "Un top player o niente? Valutiamo le opportunità"

Cauto ma pronto ad approfittare di ogni minima occasione che si presenterà all'orizzonte nei prossimi 23 giorni di mercato. Beppe Marotta non si sbottona davanti ai microfoni di Premium Sport ma lascia comunque intendere che la Juve è vigile su più fronti: "Allegri ha detto che o arriva un top player o niente? A gennaio è difficile migliorare le rose - hadichiarato l'ad bianconero -, non credo ci saranno grandi colpi. Le squadre davanti hanno tutte rose competitive. Non è facile alzare il livello qualitativo, noi siamo spettatori interessati per cogliere le opportunità ma spesso i giocatori che fanno al caso nostro non sono in vendita: non dobbiamo prendere giocatori tanto per prenderli".



A centrocampo, intanto, si fa il nome di Lassana Diarra? "Non mi addentro nei nomi, noi guardiamo gli sviluppi di questo mercato. Il Real si è fatto sentire per Morata? Col Real abbiamo un ottimo rapporto, adesso non è il momento di pensare al mercato ma al campo. Vogliamo fare bene nelle tre competizioni e siamo concentrati solo su questo".



Infine una domanda sul suo stesso futuro e una voce che circola dalle parti di Genova: "Io futuro presidente della Sampdoria? Sto benissimo alla Juve, è una società dove mi trovo a mio agio, ho un gran rapporto col presidente e voglio stare qui il più a lungo possibile, poi magari dedicarmi a qualcosa d'altro. Ho passato anni splendidi qui a Genova ma non vuol dire niente".