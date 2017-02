"Il rinnovo di Dybala? Il tifoso della Juve non si deve preoccupare: il suo entourage è in Argentina, arriverà a fine mese e quello sarà il momento in cui ci sarà la firma. Come non esiste un problema sul rinnovo dell’allenatore". Così il direttore generale della Juve Beppe Marotta intervistato da Premium poco prima della partia col Cagliari.