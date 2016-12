Juve, Marotta: "Rinnovo Allegri atto formale. Sì a Dybala e Cavani"

10:06 - Il futuro della Juve tra Italia ed Europa. Passando per la riconferma di Allegri ("Il rinnovo è un atto formale"), l'acquisto di nuovi top player ("Dybala e Cavani sono due nomi spendibili") e la volontà di blindare gli attuali fuoriclasse in rosa ("Pogba non è in vendita"). Questi i programmi della dirigenza bianconera delineati in esclusiva a Premium Sport dal direttore generale Beppe Marotta nel corso del programma "Speciale Champions League".

L'INTERVISTA ESCLUSIVA A BEPPE MAROTTA

LA JUVE E IL RINNOVO DI MASSIMILIANO ALLEGRI

"Il prolungamento del contratto con Allegri è un atto formale, ci vedremo alla fine degli impegni ufficiali della squadra. Il mister ha dimostrato di essere un vincente, con la conquista dello scudetto, della finale di Coppa Italia e delle semifinali di Champions. Io sono contrario al tenere i tecnici in scadenza di contratto, la trovo una mancanza di fiducia".



IL FUTURO: DYBALA E CAVANI

"Sono due nomi spendibili, non li conosco solo io. Sono entrambi giocatori bravi e appetibili".



POGBA NON E' SUL MERCATO

"Noi continuiamo con la nostra programmazione e come sempre l’obiettivo è di migliorare la squadra, non di indebolirla. Per questo motivo Pogba è un elemento che non abbiamo alcuna intenzione di vendere".



JUVE LEADER IN ITALIA E IN EUROPA

"La Juve ha dimostrato di essere tornata competitiva, di essere tornata quella squadra che decenni fa recitava un ruolo di primo piano negli scenari internazionali. Questo è il ruolo che ci compete e anche negli anni prossimi vogliamo essere competitivi. Con l’avvento della presidenza Agnelli, nel 2010, ci eravamo posti come primo obiettivo il ritorno al vertice in Serie A. Lo abbiamo fatto, ora il secondo obiettivo è di rimanere in alto anche in Europa".