Juve, Marotta: "Pogba? Non ci sono le premesse per venderlo" 

00:04 - Poco prima che lo Stadium intonasse il coro "non si vende Pogba", Beppe Maortta ha cercato di rassicurarli. "Far mercato positivo significa anche non andar dietro alle lusinghe dei grandi club. Pogba è appetito, ma ha resistito e cercherà di resistere. Noi vogliamo comprare giocatori importanti e non venderli. Non ci sono le premesse per ritenere che Pogba andrà in un'altra squadra, ma noi non possiamo fare concorrenza a certi stipendi", ha detto.

In quanto ad arrivi, si parla di Zaza e Sturaro: "Noi ci siamo resi conto che creare uno zoccolo duro di calciatori italiani è molto importante, vogliamo continuare su questa strada. Abbiamo individuato i giovani migliori, è chiaro che cerchiamo di portarli alla Juve. Zaza è di proprietà del Sassuolo, Sturaro è tutto nostro ma è in prestito al Genoa. Vedremo cosa si potrà fare nei prossimi giorni". Difficile, invece, portare a Torino Siqueira. "E' un buon giocatore, però però non dimentichiamoci che abbiamo Asamoah che presto tornerà a disposizione. Dovremmo optare per un prestito e questo trova difficoltà per il club che ne detiene i diritti sportivi. Non penso andrà a termine questa operazione", ha ammesso. Su Giovinco a Toronto: "Noi non siamo a conoscenza di questa trattativa né ufficiosamente né ufficialmente".