Juve, Marotta: "Pirlo resta, da Tevez una risposta entro questa settimana"

17:42 - Da Expo Marotta fa il punto sul mercato della Juventus. A partire da Pirlo e Tevez, i due top player in dubbio per la prossima stagione. "Al momento non ci sono i presupposti perché Andrea vada via - ha spiegato l'ad bianconero -. Per quanto riguarda l'Apache, rispetteremo le sue volontà, ma vogliamo una risposta entro fine settimana". "Pogba? Sappiamo che dobbiamo gestire un campione che piace a molti", ha aggiunto.

La Juve gioca su più tavoli in questo mercato e al momento la situazione è piuttosto complessa. Ci sono ancora diversi nodi da sciogliere e per Marotta c'è molto lavoro da fare. Il discorso Pirlo ormai sembra archiviato, con Andrea che, a meno di clamorosi sviluppi e offerte irrinunciabili, difficilmente lascerà Torino.



Diverso invece il caso Tevez. L'Apache vuole tornare al Boca, ormai non è più un mistero, e la società intende accontentarlo. Ma per farlo serviranno le giuste condizioni e i tempi stringono. "Vogliamo assecondare la volontà del giocatore - ha spiegato l'ad -. Ma ci aspettiamo una risposta entro pochi giorni".



Sempre in chiave mercato Marotta poi ha escluso qualsiasi interesse per Kondogbia: "Non ci interessa". Al contrario Berardi interessa. Eccome. "E' una comproprietà da risolvere - ha spiegato Marotta -. Incontreremo il Sassuolo per chiarire tutto". Infine una battuta sul Milan, scatenato sul mercato: "Vedo i rossoneri effervescenti...".