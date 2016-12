"Reputo difficile che succedano cose sconvolgenti a gennaio, non è semplice trovare un giocatore che possa inserirsi in un gruppo di qualità come il nostro in questo periodo. Così Beppe Marotta, ad della Juventus, parla di mercato da Doha. "Di certo, stiamo lavorando, perseguendo come sempre la politica di investire sui giovani di talento che meritano di essere messi alla ribalta - ha aggiunto - per esempio abbiamo parlato con l'Atalanta, ma non solo con loro".