Juve, Marotta: "Khedira vicinissimo"

La Juventus gioca d'anticipo sul mercato. Dopo Dybala, anche l'affare Khedira ormai è cosa fatta. La conferma l'ha data direttamente Marotta: "Siamo molto vicini, l'ufficialità arriverà quando ci saranno le firme. Ci siamo mossi tempestivamente, non ci possiamo rimproverare nulla" Poi sul futuro di Paul Pogba: "La Juve è abituata a vincere e per continuare a farlo servono giocatori come lui".