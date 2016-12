Juve, Marotta: "Il Chelsea vuole Allegri? Max resterà con noi"

La Juve non si tocca e nemmeno si ritocca. Uscite blindate e, probabilmente, entrate rimandate a giugno. Questo il senso delle parole del direttore generale bianconero Beppe Marotta a Premium Sport: "Forte interesse del Chelsea per Allegri? Quando un allenatore è bravo gode di questo genere di popolarità, quindi siamo contenti. Con noi ha avuto una storia travagliata soprattutto all'inizio ma ha dimostrato di essere veramente preparato. Lui è contento di stare qui e noi vogliamo continuare con Allegri. C'è un rapporto idilliaco tra lui, la squadra e la società. Insieme vogliamo toglierci altre soddisfazioni".



"Chi competerà prima per il Pallone d'Oro tra Pogba e Dybala? Non lo so, parliamo di giovani molto interessanti. La più grande soddisfazione è quella di averli con noi e vogliamo tenerceli molto stretti. Settimana dedicata ai rinnovi? Abbiamo tre giocatori in scadenza, Evra, Barzagli e Caceres. Con tutti abbiamo un ottimo rapporto, ne parleremo con loro nelle prossime settimane. Valuteremo il meglio per tutti. Sicuramente Caceres a gennaio non si muoverà.



"Poli rinforzo low cost? Poli è un ottimo giocatore, di proprietà del Milan e non c'è nessuna trattativa. La nostra rosa comunque è competitiva e credo che continueremo così. Non abbiamo esigenze particolari, gli obiettivi di mercato che potremmo avere non sono raggiungibili in questa finestra di mercato".