Juve, Marotta: "Gundogan? Non credo che il Borussia lo ceda"

Beppe Marotta ha le idee chiarissime sul mercato della Juventus, soprattutto in entrata. Il dg bianconero fa il punto della situazione ai microfoni di Premium Sport: "Gundogan? Perchè puntare su di lui quando abbiamo Marchisio? In quella zona del campo abbiamo diverse soluzioni. Quello del turco non è un nome fatto da noi e, a quanto ne so, il Borussia Dortmund non penso vogliano cederlo". Su Rugani: "Non credo ce ne priveremo".