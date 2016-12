Juve, Marotta: "Cavani non è un obiettivo, ai dettagli per Dybala"

" Cavani non è un obiettivo. Quello che leggo non corrisponde alla realtà dei fatti". Parola dell'ad della Juve Beppe Marotta prima della finale di Coppa Italia all'Olimpico contro la Lazio. Su Dybala invece arrivano conferme: "Ho incontrato diverse volte Zamparini, abbiamo intavolato una trattativa e aspettiamo che le scadenze federali ci permettano di arrivare a una definizione. Siamo ai dettagli e aspettiamo di concludere".

"Abbiamo creato, da quando Agnelli è diventato presidente nel 2010, un modello di riferimento per tutti, fatto di grande competenza e di idee - ha proseguito Marotta - L'obiettivo era quello di divulgare la storia della Juventus e far capire cos'è la Jvue a tutte le componenti della società. Tutti sanno che devono provare a vincere sempre e comunque, cercando di arrivare in fondo a qualsiasi competizione".



Sulla nuova bufera del calcioscommesse: "Crediamo che debba cambiare la politica calcistica e i personaggi che ricoprono le cariche più alte. Non è un segreto che non abbiamo appoggiato alcune scelte. Dobbiamo guardare con positività agli aspetti belli che il calcio offre. Bisogna formare un nuova classe dirigenziale invece ci affidiamo a pressapochismo e improvvisazione".