Juve, Marotta: "Brozovic non arriva, Cuadrado piace ma dipende dal Chelsea"

Beppe Marotta svela le ultime mosse del mercato della Juventus in occasione del classico raduno a Villar Perosa, a casa Agnelli. "Siamo pronti al 95%, manca un centrocampista. Brozovic non arriverà, mentre Cuadrado è un giocatore gradito, ma dipende tutto dal Chelsea". Poi uno sguardo a chi è in rosa: "Lemina resta con noi. Zaza? Per ora fa parte della nostra rosa". In uscita Pereyra, direzione Watford: "Si decide nelle prossime 48 ore".