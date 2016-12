Juve, Marotta apre a Mkhitaryan: "E' funzionale al progetto"

17:28 - Da Mkhitaryan passando per Rolando e chiudendo con Balotelli e Sneijder. Beppe Marotta fa il punto sul mercato della Juventus e spiega le strategie bianconere: "Allegri potrebbe sfruttare opportunità per rendere duttili i moduli tattici e Mkhitaryan e Rolando sono funzionali al progetto. A oggi restano ipotesi". Sull'olandese ex Inter spiega deciso: "C'è il no del Galatadsaray". Infine, altra chiusura per Balotelli: "Non è utile al nostro gioco".

Marotta risponde alla domande su Neto (portiere della Fiorentina), sempre al centro di rumors: "Questo mercato viene detto di riparazione, ma noi non abbiamo nulla da riparare, se non sfruttrare qualche possibilità. Ci sembrava fosse Sneijder mavisto il no del Galatasaray...".

Qualcuno chiede anche di Higuain: "E' un grandissimo giocatore, che tutte le squadre del mondo vorrebbero". Intanto, la situazione concreta è appunto Mkhitaryan. Il trequartista sta tornando in forma dopo un periodo di stop. Il Borussia Dortmund, che incrocerà i bianconeri in Champions League, non vorrebbe dare alla "concorrenza" un giocatore di qualità come il 26enne. Ma davanti a un'offerta congrua tutto potrebbe cambiare. Il club tedesco valuta l'armeno 15 milioni di euro. In questa chiave Sneijder sarebbe stato certamente più facile da trattare. Il Gala, invece, non vuole sentir ragione e chiude all'ipotesi di qualsiasi partenza. La trattativa, tuttavia, è lunga e potrebbe anche cambiare in fretta.