JUVE, MAROTTA: "ALLEGRI RESTA, KOLASINAC NON ARRIVA"

Beppe Marotta ha parlato di Allegri e Kolasinac. "Allegri allenatore della Juve anche nella prossima stagione? Ha un contratto con noi e ribadisco che il rapporto con il mister è ottimo, è un rapporto che ha portato moltissime soddisfazioni: con lui vogliamo crescere ancora. Possibilità per Kolasinac? No, è andato via Evra ma i sostituti li abbiamo già in casa, con Asamoah e Mattiello che ha recuperato dall’infortunio”, ha detto il dirigente della Juve a Premium Sport.