Juve: Marotta al lavoro per Cavani 

09:51 - La Juventus ha scelto Cavani. Così Marotta è pronto ad approffitare della rottura tra l'uruguaiano e il Psg e sta studiando il piano per andare all'assalto. Un affare dispendioso, El Matador costa almeno 40 milioni di euro, ma possibile, anche senza la cessione illustre di Pogba, grazie ai guadagni della Champions League. Nel 2013 il bomber ex Napoli ha già sfiorato i bianconeri, ora è nuovamente vicino: a Torino si spera con un epilogo diverso.

Cavani è un'opportunità che la Juve non vuole farsi proprio sfuggire. El Matador risponde a pieno all'identikit tracciato dalla società per rinforzarsi: conosce già la Serie A e quindi non faticherebbe ad ambientarsi, è in grado di garantire molti gol e può essere il condottiero bianconero per diversi anni. Perfetto per fare coppia con Tevez la prossima stagione e poi sostituirlo nel ruolo di leader. Un investimento importante per il presente e per il futuro per dare l'assalto alla Champions League. C'è da battere la concorrenza delle spagnole, l'Atletico Madrid su tutte, e delle inglesi con il Manchester United scatenato. Il rischio è quello di scatenare un'asta alla quale la Juve farebbe molta fatica ad avere la meglio con l'ultima alzata. Così Marotta ha già ricevuto il mandato da Agnelli per anticipare la concorrenza. Il piano Juve è quello di cercare di evitare di inserire contropartite tecniche: si pensa naturalmente a Paul Pogba che piace tanto ai parigini.