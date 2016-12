Juve, Marotta: "A gennaio non faremo colpi a sensazione"

La Juve non farà colpi di mercato a gennaio, almeno ad ascoltare Beppe Marotta . "Si dice che sia un mercato di riparazione, ma la Juve non ha bisogno di riparare dopo un inizio difficile. Lo seguiremo, ma non credo faremo colpi a sensazione. Gundogan e Banega? Escluderei anche Lavezzi. Siamo attenti, ma non dobbiamo mancare di rispetto per questo gruppo che ci ha regalato grandi soddisfazioni", ha detto il dirigente bianconero a Premium.

Sul rinnovo di Barzagli: "E' un grande professionista e grande uomo. Siamo disponibili a rinnovare, non credo che ci saranno difficoltà. Da parte nostra c'è la volontà di continuare, credo anche da parte sua. E magari di chiudere la carriera con noi. Ha 35 anni, ma non li dimostra per nulla". Capitolo Allegri: "Con lui abbiamo iniziato a costruire un percorso assieme. Siamo molto contenti, gli abbiamo garantito il giusto supporto. Per noi il contratto è un atto formale. Se un allenatore, come un giocatore, vuole restare o vuole andare via, non dipende dal contratto. Lui è contento di stare con noi e comunque non è facile trovare di meglio della Juve", ha sottolineato.