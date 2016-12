Juve, Lucescu libera Witsel: ecco l'erede di Pogba

In attesa di definire il futuro di Pogba , ormai destinato al Manchester United, in casa Juve continuano i sondaggi per pianificare le mosse di mercato per colmare il vuoto che lascerà il francesino. Il primo obiettivo resta sempre Witsel , soprattutto dopo che Lucescu ha dato il suo via libera alla cessione . Ma nel mirino restano sempre anche Luiz Gustavo , Matuidi e Moussa Sissoko, ma sembrano piste più complicate.

"Vuole andarsene. Non ha voluto giocare contro la Lokomotiv pur non essendo infortunato. Io a un certo punto ho dovuto inserirlo, avevo bisogno della sua esperienza ma ribadisco, Witsel vuole partire". Con queste parole il tecnico dello Zenit di fatto ha liberato Witsel, che ora potrà trattare con la Juve con più serenità. Il progetto bianconero e l'idea di giocare la Champions piacciono molto al belga, che ha deciso di fare il salto di qualità. Ambizioni giustificate, visto il talento e vista anche la rosa che sta costruendo la Juve per dare l'assalto all'Europa che conta. Dunque si tratta. Per il cartellino di Witsel Marotta offre 18 milioni, ma il club russo ne vuole 25. L'impressione è che si potrebbe chiudere a metà strada, soprattutto perché il giocatore vuole fortemente la Juve e nel braccio di ferro sul prezzo la cosa peserà.



Ma Witsel ad ogni modo non è l'unico obiettivo bianconero per il dopo Pogba. Sfumato Nemanja Matic, che Conte ha deciso di tenersi stretto, i dirigenti bianconeri continuano a seguire da vicino le situazioni di Luiz Gustavo, Matuidi e Moussa Sissoko. Il brasiliano del Wolfsburg è considerato un elemento di grande esperienza e potrebbe essere molto comodo in Champions. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 20 milioni e potrebbe essere anche la soluzione last minute. Per quanto riguarda invece il centrocampista del Psg, la situazione è molto diversa. I bianconeri hanno fatto un sondaggio proponendo, ma i 30 milioni messi sul piatto non hanno convinto gli sceicchi parigini, che invece ne vorrebbero almeno 40 per il francese. Quanto infine a Sissoko, si registra un aumento delle quotazioni del giocatore nelle preferenze bianconere, ma il francese di origini maliane resta comunque in fondo alla lista dei desideri di Allegri.