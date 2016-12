Juve, Llorente fa spazio a Falcao

14:31 - Due obiettivi: la semifinale di Champions da una parte, Radamel Falcao dall'altra. Il doppio scontro di coppa tra Juve e Monaco è e sarà l'occasione buona per parlare con il club del Principato del colombiano che, parcheggiato a Manchester, è reduce dalla peggiore stagione della sua carriera. Falcao piace ad Allegri e Marotta è pronto a sedersi attorno a un tavolo con il Monaco per verificare i margini di trattativa. A fargli posto sarebbe Llorente.

Lo spagnolo ha perso via via estimatori all'ombra della Mole dove, piuttosto, pensano a valorizzare Morata, in decisa ascesa. Pensando però a un assalto più deciso alla prossima Champions, la Juve deve e vuole rinforzarsi ulteriormente inserendo in rosa un giocatore di spessore internazionale e di esperienza. Di qui la scarsa attenzione alla carta d'identità di Falcao - ha 29 anni, non è uno sbarbato per chiarirci - e l'idea di prendere con un anno d'anticipo quello che, anche per carisma, potrebbe sostituire Carlitos Tevez.



Ma quello relativo all'Apache è un discorso prematuro: intanto perché l'accordo con l'argentino è quello di rispettare il contratto, in scadenza nel giugno 2016, prima di lasciarlo partire direzione Boca, quindi perché il giocatore destinato a lasciare subito la Juve è Llorente. Il navarro ha svariati estimatori in Inghilterra - dal Tottenham al Liverpool - e in Spagna dove Valencia e Siviglia sono pronti a puntare su di lui. Dalla sua cessione la Juve potrebbe ricavare parte di quel che serve per arrivare a Falcao. In prestito, perché questo è il tentativo che verrà fatto. Sempre che non spunti un super-club pronto a mettere subito sul piatto un'offerta irrinunciabile.