Juve, linea verde: subito Rugani, nel mirino anche Zaza o Berardi

11:52 - Un innesto in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco. E' questo il piano della Juve per gennaio. Una strategia che Marotta ha deciso di portare avanti puntando sui giovani. A gennaio i bianconeri dovrebbero riportare alla base Daniele Rugani, finito ormai nel giro della Nazionale. In avanti, se la "Formica atomica" lascerà Torino, arriverà uno tra Zaza e Barardi. A centrocapo, infine, il nome caldo è Sturaro, in prestito al Genoa.

Dopo aver seminato, dunque, la Juve inizia a raccogliere i frutti dei suoi investimenti sul futuro. Vista la situazione in difesa (Barzagli ko, Caceres da rimettere in sesto ed Evra ancora in difficoltà), Marotta ha deciso di far rientrare Rugani a Torino. Dopo l'ottimo avvio di stagione con l'Empoli, il centrale ormai ha convinto tutti. Compreso Conte. Classe '94, Rugani dovrebbe vestire la maglia bianconera già a gennaio. Allegri lo aspetta a braccia aperte per far tirare il fiato a Bonucci & Co. Se l'affare dovesse saltare, per la difesa le alternative sono Kjaer, Gimenez, Murillo, Savic e Nastasic. Ma sarebbero affari molto costosi e al momento difficili da portare a termine.

Discorso diverso invece per quanto riguarda l'attacco. Gabbiadini ormai è destinato al Napoli e porterà nelle casse bianconere soldi cash che potrebbero essere molto utili per portare a casa altri giovani talenti. Attualmente la Juve non è a caccia di rinforzi per il reparto offensivo, ma la partenza di Giovinco (in pole ci sono Dortmund, Torino e Fiorentina) potrebbe mescolare le carte e riaprire il discorso con il Sassuolo. Se la "Formica atomica" dovesse lasciare Torino, infatti, Marotta avrebbe già individuato il sostituto nelle fila neroverdi: Zaza o Berardi, col primo in vantaggio.

TEVEZ, ASSALTO DEL BOCA

Infine il capitolo centrocampo. Un intervento sul mercato sembra necessario in questo reparto in corso Galileo Ferraris. E anche in questo caso la Juve avrebbe una soluzione verde e a costo zero. Si tratta di Sturaro, 21enne già acquistato a giugno, ma lasciato in prestito al Genoa. I rapporti di Marotta con Preziosi sono ottimi e, in caso di necessità, l'interno rossoblù sembra la mossa più probabile per rinforzare la mediana.

Mentre la Juve pianifica il mercato di gennaio, dall'Argentina arriva una notizia bomba su Carlitos Tevez. Il Boca vuol tentare il colpo e riportare l'Apache in patria. "Il 15 e il 16 dicembre sarò a Torino per parlare con Tevez. Il ritorno al Boca dipenderà dalla sua volontà", ha spiegato Angelici, numero uno del Boca Juniors. La Juve però non sembra intenzionata a lasciarsi sfuggire Tevez e con molta probabilità cercherà di blindare l'attaccante proponendogli un prolungamento del contratto in scadenza nel 2016.