Juve, Lichtsteiner: "Non chiudo la porta a nessuna possibilità"

Con l'arrivo alla Juventus di Dani Alves aumentano le possibilità per Stephan Lichtsteiner di lasciare Torino nella prossima sessione di mercato. Lo stesso terzino svizzero ha parlato al portale spagnolo Fichajes non escludendo nessuna opzione: "Non c'è nessun problema, vedremo cosa succederà. Non penso al mercato , sono concentrato sugli Europei. Non chiudo la porta a nessuna possibilità, però ad oggi sono un giocatore della Juventus ".

DANI ALVES: "ALLA JUVE PER VINCERE IN EUROPA"Intanto Dani Alves parla già da juventino: "Sono sempre felice, ma adesso di più. Sono felice di venire alla Juve - ha dichiarato il laterale brasiliano a Sportitalia - punto a vincere in Europa e in Italia, ho vinto tanto a Barcellona ma è arrivato il momento di godermi l'Italia e di cercare di portare la Juve in alto in Europa. Col Barcellona è un arrivederci, non un addio, prima o poi tornerò perché sono comunque un tifoso blaugrana".