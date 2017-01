Juve, l'Arsenal non molla Allegri: "Contatti avviati, ma non c'è l'accordo"

L'Arsenal insiste per Massimiliano Allegri. E' quanto sostiene il Sunday Express che parla di contatti "già molto avviati", fra i dirigenti dei Gunners e gli agenti dell'allenatore della Juventus. Un pressing che va avanti da mesi, ma che per la testata britannica non ha portato ancora passi avanti: "L'accordo ancora non è stato trovato", scrive il giornale domenicale.

Nonostante le ripetute smentite da parte del diretto interessato, le indiscrezioni sulla presunta negoziazione in essere tra il club londinese e Allegri non si dissolvono. Anzi. L'Arsenal è alla ricerca di un sostituto di Arsene Wenger, in panchina dal 1996 e in scadenza di contratto. Il livornese, invece, alla Juve dal 2014, ha rinnovato il suo legame con i bianconeri lo scorso maggio fino a giugno 2018. L'ad Marotta ha più volte detto pubblicamente che Allegri resterà alla Juve, ma in Inghilterra vanno avanti per la loro strada e indicano anche una presunta deadline che i Gunners avrebbero indicato al tecnico italiano: per la stampa inglese dovrà dare la sua risposta definitiva entro marzo.