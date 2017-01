La Juventus è pronta ad affondare il colpo per Sead Kolasinac e strapparlo subito allo Schalke 04. Il terzino bosniaco, con il contratto in scadenza a giugno, è l'indiziato principale per prendere il posto del partente Evra, e nei prossimi giorni la dirigenza bianconera incontrerà i tedeschi per trovare un accordo per averlo da subito. Sul piatto 2 milioni e altrettanti di bonus. Intanto nel test con lo Chemnitzer, Kolasinac non ha giocato.