JUVE-KOLASINAC: A GIORNI NUOVO INCONTRO

Non si è ancora chiusa la pista che porta Kolasinac alla Juve. Il bosniaco, scrive Tuttosport, avrebbe chiamato l'amico Pjanic per confermargli il desiderio di arrivare alla corte di Allegri. Forte di questa volontà, Marotta tenterà nei prossimi giorni un nuovo attacco allo Schalke, cui offrirà 2-3 milioni per convincere il club tedesco a far partire immediatamente l'esterno e portarlo a Torino senza dover aspettare giugno, quando il contratto di Kolasinac andrà in scadenza.