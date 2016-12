Juve, Khedira: "Qui per vincere la Champions. Sogno una finale col Real"

"Vengo dal Real - ha detto, o meglio, letto Khedira in conferenza stampa - e sono pochi i club al suo livello e la Juve è uno di questi. Grande storia e grandi tifosi. Sapere che qui ci sono stati giocatori come Pirlo, Baggio, Del Piero, Platini, Zoff mi riempie di orgoglio. Non sono qui per sostituire Pirlo, anche se è bello essere paragonato a uno come lui. In campo ho bisogno di libertà, di attaccare e difendere ma gioco dove il mister vuole, sono a disposizione. Fisicamente sto molto bene, mi sono allenato in vacanza. Sto allenando la resistenza e la tenuta fisica". Poi una battuta sulla situazione del calcio italiano: "Non concordo - ha detto - con chi vede il vostro calcio in fase negativa. All'esterno l'immagine della Serie A è sempre positiva, c'è la Juve e ci sono altre squadre importanti. Per me è un onore giocare in Italia -ed è anche una bella sfida perché sul piano della tattica è molto difficile".