Juve, Jovetic si allontana: il City non fa sconti

20:53 - Si complica l'inseguimento della Juve a Stevan Jovetic. Secondo il Times, i Citizens non hanno infatti alcuna intenzione di far partire il montenegrino in prestito e sono disposti a trattare con i bianconeri solo la cessione definitiva a 32 mln. Una cifra che, in questo gennaio, la Juve non ha intenzione di spendere. Marotta sta intanto continuando a lavorare per lo scambio Giovinco-Neto con la Fiorentina e cerca un trequartista per Allegri.



Un rinforzo che, però, potrebbe anche non arrivare. La Juve, ma anche lo stesso Allegri, sulla questione sono stati chiarissimi: o si arriva a un giocatore che possa davvero far fare un ulteriore salto di qualità alla squadra, oppure si andrà avanti con questa rosa rimandando i colpi grossi a giugno.E qui si potrebbero davvero aprire strade interessanti. Se l'offerta del Real Madrid per Paul Pogba - 100 milioni circa - dovesse risultare concreta, i bianconeri si troverebbero in tasca un tesoro da reinvestire per un top player. I nomi, in questo senso, sono due: Falcao, mai esploso a Manchester, e Cavani, in rotta con il PSG e pronto a ritornare in Italia. Sempre ai parigini, peraltro, Marotta vorrebbe strappare Verratti, vecchio pallino dei bianconeri considerato il naturale erede di Andrea Pirlo. Tutte operazioni complicate che, però, con 100 milioni in tasca - e magari qualche euro derivante a quel punto dalla ovvia cessione di Llorente - potrebbero diventare possibili. Insomma, se il gennaio juventino potrebbe non essere scoppiettante, l'estate ha tutta l'aria di poter diventare caldissima.